Social & Tech 01.10.2025

Η απεργία στο cloud: Zoom πορείες, Telegram συντονισμοί, TikTok συνθήματα

Όταν η απεργία περνάει από τον δρόμο στο ψηφιακό πεδίο - Αυτοσχέδιες πλατφόρμες «απεργίας»: Zoom διαμαρτυρίες, Telegram συγκεντρώσεις και TikTok πορείες
Mad.gr

Σήμερα η χώρα βρίσκεται σε απεργιακό κλοιό. Οι δρόμοι γεμίζουν με συνθήματα, πανό και βήματα που ηχούν συντονισμένα, αλλά η εικόνα αυτή δεν είναι πια η μοναδική μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας. Η νέα γενιά, μεγαλωμένη με τα κινητά τηλέφωνα στο χέρι και τα κοινωνικά δίκτυα ως καθημερινό περιβάλλον, εφαρμόζει νέες μορφές κινητοποίησης. Τι θα γινόταν, λοιπόν, αν η απεργία μεταφερόταν εξ ολοκλήρου στον ψηφιακό κόσμο; Η σκέψη δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο αλληλένδετη με τη ζωή μας, εμφανίζονται αυθόρμητες, «αυτοσχέδιες» μορφές διαμαρτυρίας: Zoom μαζώξεις που λειτουργούν ως ψηφιακές πορίες, Telegram κανάλια που συγκεντρώνουν χιλιάδες μέλη και οργανώνουν εικονικές συγκεντρώσεις, TikTok βίντεο που γίνονται virals και προβάλλουν τα αιτήματα.

tiktok_mousiki
Zoom: Η «πλατεία» σε οθόνη

Σκεφτείτε εκατοντάδες άτομα να συνδέονται ταυτόχρονα σε ένα Zoom meeting, με φωνές και κάμερες ανοιχτές. Η πλατφόρμα μετατρέπεται σε μια νέα μορφή πλατείας, όπου η συμμετοχή δεν απαιτεί μετακίνηση, αλλά μόνο μια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αν το Zoom μοιάζει με τη συγκέντρωση, τότε το Telegram θυμίζει την οργανωτική δομή που στηρίζει κάθε απεργία. Ομαδικές συνομιλίες, κανάλια με χιλιάδες μέλη, διαρκής ροή πληροφοριών, ανταλλαγή οδηγιών και συντονισμός δράσεων, όλα αυτά δημιουργούν έναν ψηφιακό χώρο αντίστοιχο με τις παραδοσιακές συνελεύσεις, αλλά με ταχύτητα και ανωνυμία που μόνο το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει.

tiktok_mousiki
TikTok: Η πορεία γίνεται viral

Και φυσικά, το TikTok. Εδώ η απεργία παίρνει δημιουργική μορφή: σύντομα βίντεο με συνθήματα, μοντάζ από κινητοποιήσεις, εικονικά «ντου» με trending ήχους. Χιλιάδες θεάσεις σε λίγες ώρες δημιουργούν σαν ένα νέο είδος πορείας, όχι σε δρόμους, αλλά στα timelines εκατομμυρίων χρηστών. Ένα hashtag μπορεί να γίνει το νέο πανό, ένα viral trend το νέο σύνθημα.

Το «ψηφιακό απεργιακό σκηνικό» που αναδύεται δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές κινητοποιήσεις, αλλά να τις συμπληρώσει. Σήμερα, στην απεργία που απλώνεται στις πόλεις της χώρας, οι δρόμοι γεμίζουν, αλλά παράλληλα τα κοινωνικά δίκτυα σφύζουν από αναρτήσεις, hashtags και ζωντανές μεταδόσεις. Η απεργία δεν περιορίζεται σε έναν φυσικό χώρο, εξαπλώνεται παντού, σε κάθε οθόνη, σε κάθε feed.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τον δρόμο στο cloud

Οι απεργίες είναι ο καθρέφτης της κοινωνικής αγωνίας και της συλλογικής διεκδίκησης. Αν κάποτε η δύναμη βρισκόταν αποκλειστικά στο πλήθος των σωμάτων που γέμιζαν μια πλατεία, σήμερα επεκτείνεται στα δίκτυα που ενώνουν εκατομμύρια χρήστες. Ο δρόμος και το cloud συνυπάρχουν, δημιουργώντας ένα νέο τοπίο κινητοποιήσεων. Και ίσως η εικόνα του μέλλοντος να είναι μια απεργία που ξεκινά στον δρόμο, αλλά κορυφώνεται στις οθόνες, μια πορεία με πανό από pixels και συνθήματα που αντηχούν τόσο στις πλατείες όσο και στα timelines.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

