Η υπερδύναμη του TikTok: Πώς Έλληνες creators εκπαιδεύουν το κοινό μέσα από το περιεχόμενό τους

Στην εποχή όπου το scroll δεν σταματά ποτέ και το περιεχόμενο μας ακολουθεί παντού, το TikTok έχει μεταμορφωθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από «πλατφόρμα χορού και trends», μιας και πλέον προσφέρει θέσεις μάθησης, γνώσης και ενημέρωσης. Στην Ελλάδα, ένας αυξανόμενος αριθμός δημιουργών το χρησιμοποιεί ως βήμα για να εκπαιδεύσει τους ακολούθους του, μέσα από διατροφή, ομορφιά, γεωγραφία, ιατρική, φαρμακευτική, εκπαίδευση σκύλων και άλλα.

Στο mad.gr συγκεντρώσαμε 4 Έλληνες TikTok creators από διαφορετικές κατηγορίες για να μας αποκαλύψουν την πορεία τους: πώς ξεκίνησαν, πώς αποφάσισαν το περιεχόμενό τους, από πού αντλούν έμπνευση και πώς διαμορφώνουν τις ιδέες τους για κάθε video.

Οι creators που μάς μίλησαν αποκλειστικά είναι: Γιάννης Ψαρόπουλος (εκπαιδευτής σκύλων και ιδιοκτήτης της Dog Secret Academy), Δημήτρης Μπάρμπας (vocal coach, μουσικός δημοσιογράφος και podcaster), Θεμιστοκλής Τσίτσος (φαρμακοποιός) και Τίμος Κουρεμένος (δημοσιογράφος τεχνολογίας).

Γιάννης Ψαρόπουλος

Ο Γιάννης Ψαρόπουλος ξεκίνησε το TikTok από αγάπη για τα ζώα και την πεποίθηση ότι η σωστή εκπαίδευση σκύλων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη για υγιή συμβίωση. Το περιεχόμενό του – μικρά βίντεο εκπαίδευσης, λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα συμπεριφοράς, συμβουλές για ιδιοκτήτες σκύλων – απευθύνεται σε κοινό που επιθυμεί να καταλάβει και να εφαρμόσει πρακτικές με σεβασμό στο ζώο.

Όπως εξηγεί: «Ξεκίνησα να δημιουργώ περιεχόμενο στο tik tok αλλά και στα υπόλοιπα social media μέσα στην καραντίνα. Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη που έβλεπα καθημερινά λόγω της δουλειάς μου ότι υπάρχει, για υπεύθυνη ενημέρωση και συμβουλές σχετικά με την εκπαίδευση των τετράποδων φίλων μας. Έμπνευση για το περιεχόμενο ήταν, και συνεχίζει να είναι, η καθημερινή μου τριβή με κηδεμόνες σκύλων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος ιδιοκτήτης σκύλου και οι συμβουλές που μπορώ να δώσω ως εκπαιδευτής είναι το κύριο θέμα των βίντεο που αναρτώ».

Δημήτρης Μπάρμπας

Ο Δημήτρης Μπάρμπας συνδυάζει τη μουσική, τη φωνητική εκπαίδευση και τη δημοσιογραφία σε ένα περιεχόμενο που στοχεύει να δώσει γνώση μέσα από ψυχαγωγία. Στο TikTok ανεβάζει tutorials φωνητικής τεχνικής, ανάλυση τραγουδιών, tips για επαγγελματίες μουσικούς, αλλά και backstage στιγμές από τη δουλειά του.

Στην αποκλειστική του συνέντευξη στο mad.gr, αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «Το TikTok το ξεκίνησα πριν περίπου τρία χρόνια μετά από προτροπή του συναδέλφου χημικού Δημήτρη Κουλουμάση που δραστηριοποιείται επίσης τα social media ως MrChem με σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου, ώστε να δημιουργήσουμε την δική μας πρόταση μέσα σε μια πλατφόρμα που μέχρι τότε τουλάχιστον στερούνταν αντίστοιχου περιεχομένου. Έτσι λοιπόν τα πρώτα βήματα ήταν με εκπαιδευτικό μουσικό περιεχόμενο για βασικούς όρους και κανόνες της μοντέρνας μουσικής και της φωνητικής και αργότερα εξελίχθηκε ως ένα portal που αφορά σε μουσική δημοσιογραφία, αναλύσεις και σύνδεση με το podcast που παρουσιάζω, το home studio podcast. Η έμπνευση αντλείται από την καθημερινή μου τριβή και επαφή με τη μουσική ως ακροατής, ως δάσκαλος φωνητικής και ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μουσική ως αντικείμενο είναι διάχυτη μέσα στην καθημερινότητά μας είτε ως πληροφορία είτε ο ήχος είτε ως τρόπος ψυχαγωγίας μέσω της ακρόασης ή ακόμα και των συναυλιών».

Θεμιστοκλής Τσίτσος

Ο Θεμιστοκλής Τσίτσος προσθέτει επιστημονικό βάρος στη σκηνή του TikTok. Ως φαρμακοποιός, ανεβάζει βίντεο από ιατρικά θέματα, συμβουλές φαρμακευτικής χρήσης, απομυθοποίηση φαρμάκων και ενημέρωση για ζητήματα υγείας που συχνά παραμένουν σκοτεινά για το ευρύ κοινό.

Ο ίδιος αποκαλύπτει πώς: «Ο κόσμος ψάχνει για φάρμακα, βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής, αλλά καταλήγει πιο φοβισμένος. Γιατί; Γιατί βρίσκει άπειρες, αντικρουόμενες πληροφορίες. “Φοβόμαστε κάτι όταν δεν το καταλαβαίνουμε”, λέει η Μαρί Κιουρί. Οπότε μένει να το καταλάβουμε, για να μην φοβόμαστε. Αυτό, με ώθησε να είμαι ο 1ος που θα μιλήσει στα social media. Kαι το έκανα, με βίντεο. Γιατί βίντεο; Γιατί είναι κάτι δημιουργικό και άμεσο. Τι άλλο είναι; Είναι επικίνδυνο, εμπεριέχει ευθύνη, επηρεάζει ανθρώπινες ζωές. Οπότε ένα βίντεο 60” μπορεί να κρύβει πίσω του 25 ώρες προσωπικής έρευνας, για να είμαι σίγουρος ότι έχω μεταφέρει το μήνυμα που θέλω με ασφάλεια – και να κοιμάμαι το βράδυ ήσυχος. Υπό αυτές τις συνθήκες, νιώθω ευγνώμων που μπορώ και κάνω κάτι δημιουργικό βοηθώντας τον κόσμο να βελτιώσει την υγεία του· και #ΕίμαιΧάπι.

Το να είσαι κάθε εβδομάδα διαθέσιμος με νέο βίντεο είναι εξαιρετικά απαιτητικό, ειδικά όταν αλλάζουν πράγματα στη ζωή σου, όπως τώρα που έχω μια κορούλα 4 μηνών! Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν οι ιδέες για νέα βίντεο υπάρχουν, ο χρόνος για υλοποίηση είναι το θέμα, αλλά μπορώ να πω ότι συνεχίζω και παραμένω διαθέσιμος με κέφι! Πλέον έχω και μια επιστημονική ομάδα που παρακολουθεί τις τάσεις στα θέματα υγείας διεθνώς καθώς και τις πιο φρέσκες κλινικές μελέτες. Είναι πολύτιμη βοήθεια – και σίγουρα για νέες ιδέες περισσότερα μυαλά είναι καλύτερα από ένα μυαλό. Αφού καταλήξουμε στην κεντρική ιδέα, το μόνο που μένει είναι να γίνει το βίντεο απλό. Να μπορεί να το καταλάβει ένα παιδί 3 ετών και μια γιαγιάκα 83. Αυτή είναι η ουσία νομίζω της σημερινής εκπαίδευσης και εύχομαι να την εκπροσωπώ επάξια».

@themistoklistsitsos Αν έπρεπε να διαλέξω αυστηρά ΕΝΑ και μόνο συμπλήρωμα διατροφής για το καλοκαίρι, αυτό θα ήταν: ηλεκτρολύτες. Οι ηλεκτρολύτες είναι απαραίτητοι για κάθε κυτταρική λειτουργία. Στο βίντεο εξηγώ τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου και γιατί το νερό συχνά δεν φτάνει. Αγαπημένη μου επιλογή το Electrolyte fix της Viridian. ✅ αποδίδει 40 λίτρα ηλεκτρολύτη ❌ γλυκαντικά, αρώματα, βελτιωτικά γεύσης ✅ εγκυμοσύνη, θηλασμό ✅ παιδιά από 8 ετών # ad ♬ πρωτότυπος ήχος – Θεμιστοκλής Τσίτσος

Τίμος Κουρεμένος

Ο Τίμος Κουρεμένος, δημοσιογράφος τεχνολογίας και TikTok creator, κάνει την τεχνολογία προσβάσιμη, διασκεδαστική και… «Τόοοσο Απλή». Μέσα από πρακτικά tips, χιούμορ και καθημερινή έμπνευση, βοηθά τους χρήστες να λύνουν μικρά τεχνολογικά προβλήματα με τον πιο απλό τρόπο.

Ο ίδιος αποκάλυψε τα εξής: «Ξεκίνησα το TikTok αρχικά ως πείραμα για να μοιράζομαι γρήγορα και απλά τεχνολογικές συμβουλές και hacks που βοηθούν την καθημερινότητα. Ως δημοσιογράφος τεχνολογίας ήθελα να βρω έναν τρόπο να κάνω την τεχνολογία πιο προσβάσιμη και διασκεδαστική σε όλους. Στην πορεία διαπίστωσα ότι οι χρήστες αγαπάνε περιεχόμενο που λύνει πρακτικά προβλήματα που μπορεί να έχουν, αλλά ταυτόχρονα έχουν χιούμορ και προσωπικότητα, κι έτσι γεννήθηκε το σημερινό μου ύφος και το “Τόοοσο Απλά”. Η έμπνευσή μου έρχεται από την καθημερινή χρήση της τεχνολογίας, τις ανάγκες που βλέπω να έχουν οι γύρω μου και τις ερωτήσεις που δέχομαι. Παρακολουθώ τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στα μεγάλα events τεχνολογίας (CES, IFA, MWC κ.ά.), όσο και από προσωπικές εμπειρίες: ταξίδια, συζητήσεις, δοκιμές νέων gadgets. Πριν δημιουργήσω ένα βίντεο, σκέφτομαι: τι θα έκανε τον χρήστη να πει “α, δεν το ήξερα αυτό — θα μου λύσει τα χέρια;” και χτίζω το περιεχόμενο γύρω από αυτήν την ανάγκη, πάντα με μια πιο προσωπική, παιχνιδιάρικη και πάνω απ’ όλα «τόσο απλή» παρουσίαση».

#iPhoneTips #iPhoneHacks #tosoapla #AppleUpdate ♬ original sound – Tim Kour @timkour 5 Κόλπα που πρέπει να ξέρεις για το iPhone σου αν έχεις το iOS26! . Έχεις εγκαταστήσει το iOS 26 στο iPhone σου; Δες 5 κόλπα που πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να ξέρεις για να αξιοποιήσεις στο έπακρο τις νέες δυνατότητες της Apple! Σε αυτό το βίντεο θα μάθεις: 1️⃣ Αλλαγή Εμφάνισης – πώς να προσαρμόζεις γρήγορα το look του iPhone σου 2️⃣ Ρολόι – βάλε snooze μέχρι 15 λεπτά για ξυπνητήρι που δουλεύει για σένα ⏰ 3️⃣ Safari – μετακίνησε τη μπάρα αναζήτησης στο πάνω μέρος για πιο άνετη πλοήγηση 4️⃣ Υπόδειξη καθαρισμού φακού – νέο tip για πιο καθαρές φωτογραφίες 5️⃣ Λειτουργία Ισχύος – εξοικονόμησε μπαταρία και κράτησε το iPhone σου ενεργό περισσότερη ώρα Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και FOLLOW για περισσότερα iPhone Tips, iOS Updates & Tech Hacks! . #iOS26

#iOS #ReduceMotion #CarTravelTips #tosoapla ♬ original sound – Tim Kour @timkour Πώς να χρησιμοποιείς το iPhone σου στο αυτοκίνητο χωρίς να ΖΑΛΙΖΕΣΑΙ; . Ζαλίζεσαι όταν χρησιμοποιείς το iPhone μέσα στο αυτοκίνητο; Υπάρχει λύση! Σε αυτό το βίντεο θα δεις γρήγορo tip για να ενεργοποιήσεις την επιλογή εμφάνισης ενδείξεων κίνησης οχήματος και να κάνεις το iPhone σου πιο άνετο για χρήση εν κινήσει. Σε αυτό το βίντεο θα μάθεις: * Πώς να ενεργοποιήσεις την επιλογή εμφάνισης ενδείξεων κίνησης οχήματος Κάνε like αν σου άρεσε, Save, Share και Follow για περισσότερα iPhone Tips & Tech Hacks που πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να ξέρεις! . #iPhoneTips

Φυσικά, το κοινό του Tiktok είναι τεράστιο και μέρα με την μέρα πληθαίνουν και οι χρήστες που αποφασίζουν να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό περιεχόμενο.

Μερικοί επιλέγουν να μοιραστούν τις γνώσεις τους πάνω στην διατροφή και την καλή υγεινή ζωή, προτείνοντας συμβουλές και tips, όπως η Κάτια Ανούση.

@katia_talks_diet Γρήγορο και θρεπτικό πρωινό για αύξηση μυϊκής μάζας ↓↓ Αυτό είναι το γρήγορο πρωινό μου όταν θέλω να φτάσω τους στόχους μου σε πρωτεΐνη, γιατί έχει 20g πρωτεΐνης ανά κομμάτι. Είναι πολύ εύκολο και γρήγορο. στην προετοιμασία του, γι’ αυτό κράτησέ το σε μερίδες όταν χρειάζεσαι κάτι γλυκό είτε για το πρωινό σου γεύμα. ✨ ΥΛΙΚΑ✨ 1 καρότο, τριμμένο 60 g vegan πρωτεΐνη βανίλιας 2 ώριμες μπανάνες, πολτοποιημένες 100 γρ βρώμη 100 γραμμάρια αλεύρι βρώμης (απλά ανακατέψτε τη βρώμη στο μπλέντερ) 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ 1 κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου 1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια 480 ml γάλα επιλογής 30 γρ καρύδια ψιλοκομμένα + επιπλέον για την κορυφή ✨ ΟΔΗΓΙΕΣ✨ 1️⃣ Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180c 2️⃣ Ανακατεύουμε τα υλικά σε ένα λαδωμένο ταψί. 3️⃣ Ψήνουμε για 35-40 λεπτά 4️⃣ Το αφήνουμε το να κρυώσει τελείως πριν το αλείψουμε με Βανίλια και ψιλοκομμένα καρύδια. 5️⃣ Κόβουμε σε φέτες και απολαμβάνουμε – διατηρήστε το στο ψυγείο για έως και 4 ημέρες σε αεροστεγές δοχείο. Αν αυτό το post σε βοήθησε, ακολούθησε με για περισσότερες νόστιμες συνταγές και θεραπευτικές συμβουλές Instagram: @katia_talksdiet TikTok: @katia_talks_diet Κάτια Αννούση Διατροφολόγος με εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές ♬ Relaxed – MC Mablo Dos Paredões

Άλλοι, μοιράζονται όλα όσα γνωρίζουν πάνω στην γεωγραφία και την ιατρική, όπως η Σμαράγδα Αλεξανδρή και ο Χρήστος Μαυρόπουλος ενώ άλλοι ασχολούνται με την ομορφιά και το μακιγιάζ, όπως η Ελίνα Καλιτζάκη.

Η υπερδύναμη της γνώσης στο timeline σου

Ο συνδυασμός γνώσης + ψυχαγωγίας είναι αυτό που κάνει αυτούς τους Έλληνες creators να ξεχωρίζουν. Μέσα σε 30–60 δευτερόλεπτα, καταφέρνουν να μεταφέρουν ουσιαστικό μήνυμα, να λύσουν απορίες και να εμπνεύσουν δράση. Το κοινό δεν σταματά να παρακολουθεί, σχολιάζει, εφαρμόζει και το TikTok μεταμορφώνεται σε μια ψηφιακή σχολή γνώσης.

Η εμπειρία του κάθε δημιουργού δείχνει ότι το μυστικό είναι:

Να συνδέεις το περιεχόμενο με πραγματικά προβλήματα του κοινού

Να κρατάς τη διάσταση της αυθεντικότητας (να μιλάς με τον δικό σου τόνο)

Να αντλείς έμπνευση όπου βρίσκεις – από ερωτήσεις, καθημερινότητα, δουλειά σου

Να εξελίσσεσαι συνεχώς (να μαθαίνεις, να πειραματίζεσαι)

Έτσι, το TikTok δεν είναι πια απλώς σκηνή για χορό ή τάσεις, γίνεται πλατφόρμα μάθησης, δημιουργίας και αλληλεπίδρασης. Και οι Έλληνες creators που το κάνουν καλά, μας δείχνουν πως η γνώση σήμερα περνά μέσα από μικρά videos αλλά μπορεί να αφήσει μεγάλο αποτύπωμα.

