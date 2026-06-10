Γίνε εσύ ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2!

Τώρα η γνώμη σου μετράει! Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και διεκδίκησε μοναδικά δώρα

Πόσο καλά ξέρεις τα τραγούδια που παίζουν δυνατά; Ποια κομμάτια λατρεύεις να ακούς ξανά και ξανά και ποια πιστεύεις ότι έχουν παίξει… λίγο παραπάνω απ’ όσο πρέπει;

Τώρα έχεις τον λόγο!

Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner του διαγωνισμού και πάρε μέρος στο πιο fun music test της χρονιάς. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών, απάντησε σε γρήγορες και διασκεδαστικές ερωτήσεις για το πόσο σου αρέσουν, αν τα ξέρεις απ’ έξω ή αν ήρθε η ώρα για κάτι καινούργιο, και βοήθησε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα του MAD Radio 106,2!

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Ψήφισε τα αγαπημένα σου hits

Πες μας τη γνώμη σου για τα τραγούδια που ακούς καθημερινά

Και μπες αυτόματα σε κλήρωση για super δώρα!

Ανάμεσα στα δώρα σε περιμένουν διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις!

Μην ακούς απλώς τη μουσική. Βοήθησε να την επιλέξουμε!

Μπες τώρα στο mad.gr, ολοκλήρωσε το music test και γίνε για λίγο ο μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2!

Η γνώμη σου μετράει. Η μουσική σε περιμένει. Τα δώρα σε περιμένουν ακόμα περισσότερο!