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Social & Tech 13.06.2026

Nicecream: Το πιο εύκολο healthy παγωτό με 1 υλικό

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Η πιο εύκολη συνταγή για το πιο γρήγορο και υγιεινό σπιτικό παγωτό με 1 μόνο υλικό, που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το nicecream είναι ένα υγιεινό παγωτό με βάση την παγωμένη μπανάνα.
  • Φτιάχνεται εύκολα στο σπίτι με ένα μόνο υλικό, την μπανάνα.
  • Η υφή του θυμίζει κρεμώδες παγωτό και είναι έτοιμο σε λίγα λεπτά.
  • Είναι ιδανικό για όσους προσέχουν τη διατροφή τους και θέλουν ένα γρήγορο, υγιεινό γλυκό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι και οι λιγούρες για κάτι γλυκό πάνε πάντα μαζί, αλλά δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να στραφείς σε βαριές ή υπερ-επεξεργασμένες επιλογές. Υπάρχει μια λύση που έχει γίνει viral τα τελευταία χρόνια και δεν χρειάζεται ούτε ζάχαρη, ούτε γάλα, ούτε περίπλοκα υλικά. Το λεγόμενο nicecream με βάση την παγωμένη μπανάνα είναι ίσως το πιο εύκολο παγωτό που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Με μόλις ένα υλικό, έχεις ένα αποτέλεσμα που θυμίζει κρεμώδες παγωτό αλλά είναι πολύ πιο healthy. Και το καλύτερο; Είναι έτοιμο σε λίγα λεπτά. Η ιδέα είναι απλή: η παγωμένη μπανάνα, όταν χτυπηθεί στο blender, αποκτά υφή παγωτού χωρίς να χρειάζεται τίποτα επιπλέον.

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Είναι ιδανικό για όσους προσέχουν τη διατροφή τους αλλά δεν θέλουν να στερηθούν τη γλυκιά απόλαυση. Μπορείς να το προσαρμόσεις εύκολα αργότερα με toppings ή έξτρα γεύσεις, αλλά η βάση του παραμένει πάντα η ίδια. Είναι το απόλυτο snack για καλοκαιρινές λιγούρες χωρίς ενοχές.

Μπανάνες σε καλάθι και κομμένες σε πιάτο με σιρόπι.
pexels

Υλικά

  • 2–3 ώριμες μπανάνες (κατεψυγμένες)

Εκτέλεση

  1. Κόβεις τις μπανάνες σε φέτες και τις βάζεις στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4-6 ώρες.
  2. Τις ρίχνεις σε δυνατό blender ή multi.
  3. Χτυπάς μέχρι να αποκτήσουν κρεμώδη υφή σαν παγωτό.
  4. Αν χρειαστεί, σταματάς και ανακατεύεις ενδιάμεσα για καλύτερο αποτέλεσμα.
  5. Σερβίρεις αμέσως ή το βάζεις λίγο στην κατάψυξη για πιο σφιχτή υφή.
Κοντινό πλάνο σε παγωτό χωνάκι που λιώνει κάτω από τον ήλιο.
www.pexels.com

 Tips για απογείωση

  • Κακάο για chocolate version
  • Φυστικοβούτυρο για πιο dessert αποτέλεσμα
  • Φράουλες ή μούρα για fruity εκδοχή
  • Βανίλια για πιο κλασική γεύση παγωτού

Το nicecream είναι η απόδειξη ότι το υγιεινό δεν σημαίνει βαρετό. Είναι γρήγορο, οικονομικό και μπορεί να γίνει πραγματικά απολαυστικό χωρίς τύψεις. Ιδανικό για ζεστές μέρες, για after lunch γλυκό ή ακόμα και για βραδινή λιγούρα.

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Μπανάνα Παγωτό συνταγή
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