Nicecream: Το πιο εύκολο healthy παγωτό με 1 υλικό

Η πιο εύκολη συνταγή για το πιο γρήγορο και υγιεινό σπιτικό παγωτό με 1 μόνο υλικό, που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας

Με μια ματιά Το nicecream είναι ένα υγιεινό παγωτό με βάση την παγωμένη μπανάνα.

Φτιάχνεται εύκολα στο σπίτι με ένα μόνο υλικό, την μπανάνα.

Η υφή του θυμίζει κρεμώδες παγωτό και είναι έτοιμο σε λίγα λεπτά.

Είναι ιδανικό για όσους προσέχουν τη διατροφή τους και θέλουν ένα γρήγορο, υγιεινό γλυκό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι και οι λιγούρες για κάτι γλυκό πάνε πάντα μαζί, αλλά δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να στραφείς σε βαριές ή υπερ-επεξεργασμένες επιλογές. Υπάρχει μια λύση που έχει γίνει viral τα τελευταία χρόνια και δεν χρειάζεται ούτε ζάχαρη, ούτε γάλα, ούτε περίπλοκα υλικά. Το λεγόμενο nicecream με βάση την παγωμένη μπανάνα είναι ίσως το πιο εύκολο παγωτό που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι.

Με μόλις ένα υλικό, έχεις ένα αποτέλεσμα που θυμίζει κρεμώδες παγωτό αλλά είναι πολύ πιο healthy. Και το καλύτερο; Είναι έτοιμο σε λίγα λεπτά. Η ιδέα είναι απλή: η παγωμένη μπανάνα, όταν χτυπηθεί στο blender, αποκτά υφή παγωτού χωρίς να χρειάζεται τίποτα επιπλέον.

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Είναι ιδανικό για όσους προσέχουν τη διατροφή τους αλλά δεν θέλουν να στερηθούν τη γλυκιά απόλαυση. Μπορείς να το προσαρμόσεις εύκολα αργότερα με toppings ή έξτρα γεύσεις, αλλά η βάση του παραμένει πάντα η ίδια. Είναι το απόλυτο snack για καλοκαιρινές λιγούρες χωρίς ενοχές.

Υλικά

2–3 ώριμες μπανάνες (κατεψυγμένες)

Εκτέλεση

Κόβεις τις μπανάνες σε φέτες και τις βάζεις στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4-6 ώρες. Τις ρίχνεις σε δυνατό blender ή multi. Χτυπάς μέχρι να αποκτήσουν κρεμώδη υφή σαν παγωτό. Αν χρειαστεί, σταματάς και ανακατεύεις ενδιάμεσα για καλύτερο αποτέλεσμα. Σερβίρεις αμέσως ή το βάζεις λίγο στην κατάψυξη για πιο σφιχτή υφή.

Tips για απογείωση

Κακάο για chocolate version

για chocolate version Φυστικοβούτυρο για πιο dessert αποτέλεσμα

για πιο dessert αποτέλεσμα Φράουλες ή μούρα για fruity εκδοχή

Βανίλια για πιο κλασική γεύση παγωτού

Το nicecream είναι η απόδειξη ότι το υγιεινό δεν σημαίνει βαρετό. Είναι γρήγορο, οικονομικό και μπορεί να γίνει πραγματικά απολαυστικό χωρίς τύψεις. Ιδανικό για ζεστές μέρες, για after lunch γλυκό ή ακόμα και για βραδινή λιγούρα.

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