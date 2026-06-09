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Life 09.06.2026

Σου περίσσεψε κοτόπουλο; 4 εύκολοι τρόποι να το ξανά απολαύσεις

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Από ένα γρήγορο μεσημεριανό μέχρι ένα ελαφρύ βραδινό, αυτές οι συνταγές με κοτόπουλο συνδυάζουν γεύση, ευκολία και υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου.
Πόπη Βασιλείου

Αν θέλεις γρήγορα, υγιεινά και εύκολα γεύματα μέσα στην εβδομάδα, το κοτόπουλο είναι ίσως η πιο πρακτική επιλογή. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, συνδυάζεται με αμέτρητα υλικά και μπορεί να μετατραπεί από ένα απλό γεύμα σε κάτι πιο δημιουργικό χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη φαντασία και βασικά υλικά που έχεις ήδη στο σπίτι.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ακολουθούν 4 εύκολες και υγιεινές συνταγές με κοτόπουλο:

1. Σαλάτα κοτόπουλο με γιαούρτι και λαχανικά

Βράζεις ή ψήνεις στήθος κοτόπουλο και το κόβεις σε μικρά κομμάτια. Το ανακατεύεις με γιαούρτι, λίγο λεμόνι, αγγούρι, καρότο και λίγο ελαιόλαδο. Είναι ελαφριά, δροσερή και ιδανική για μεσημεριανό ή βραδινό.

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2. Κοτόπουλο με ρύζι και λαχανικά στο τηγάνι

Σοτάρεις κοτόπουλο με λίγο ελαιόλαδο και προσθέτεις πιπεριές, κολοκύθι και καρότο. Συνοδεύεις με βρασμένο ρύζι. Ένα πλήρες γεύμα που γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Wrap κοτόπουλο με αβοκάντο

Σε μια τορτίγια βάζεις ψητό κοτόπουλο, αβοκάντο, μαρούλι και ντομάτα. Προσθέτεις λίγο γιαούρτι ή μουστάρδα για έξτρα γεύση. Είναι ιδανικό για γρήγορο γεύμα στο χέρι.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Κοτόπουλο λεμονάτο στο φούρνο

Βάζεις κοτόπουλο σε ταψί με λεμόνι, ελαιόλαδο, ρίγανη και λίγο σκόρδο. Ψήνεται εύκολα και βγαίνει ζουμερό και αρωματικό, χωρίς πολλά υλικά ή προσπάθεια.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το κοτόπουλο μπορεί να γίνει η βάση για δεκάδες γρήγορες και υγιεινές ιδέες, χωρίς να χρειάζεται να περνάς ώρες στην κουζίνα. Με απλές επιλογές και σωστούς συνδυασμούς, έχεις πάντα ένα ισορροπημένο γεύμα έτοιμο σε χρόνο ρεκόρ.

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κοτόπουλο συνταγές φαγητό
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