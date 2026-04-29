Φτιάξε τα πιο νόστιμα κρουασάν σοκολάτας στο air fryer με 6 απλά βήματα

Θέλεις ζεστά, αφράτα και λαχταριστά κρουασάν σοκολάτας, χωρίς φούρνο και χωρίς κόπο; Το airfryer γίνεται ο καλύτερός σου σύμμαχος και σε μόλις λίγα λεπτά μετατρέπει την κουζίνα σου σε… γαλλικό αρτοποιείο. Με 6 πανεύκολα βήματα, θα φτιάξεις κρουασάν που μυρίζουν βούτυρο, λιώνουν στο στόμα και εξαφανίζονται πριν καν κρυώσουν.

Πώς να φτιάξεις τα πιο νόστιμα κρουασάν σοκολάτας στο airfryer

Βήμα 1: Διάλεξε τη σωστή ζύμη

Προτίμησε έτοιμη σφολιάτα καλής ποιότητας. Όσο πιο βουτυρένια, τόσο πιο αφράτο και τραγανό το αποτέλεσμα.

Βήμα 2: Κόψε και γέμισε

Άπλωσε τη σφολιάτα, κόψ’ τη σε τρίγωνα και πρόσθεσε στο κέντρο κομμάτια σοκολάτας ή πραλίνα. Μην το παρακάνεις – η ισορροπία κάνει τη διαφορά.

Βήμα 3: Τύλιξε σωστά

Ξεκίνα από τη βάση του τριγώνου και τύλιξε προς την κορυφή, σχηματίζοντας το κλασικό κρουασάν. Πίεσε ελαφρά την άκρη για να μην ανοίξει στο ψήσιμο.

Βήμα 4: Το μυστικό της γυαλάδας

Άλειψε τα κρουασάν με λίγο αυγό ή γάλα. Έτσι θα αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και επαγγελματικό φινίρισμα.

Βήμα 5: Airfryer on

Τοποθέτησέ τα στο καλάθι με μικρή απόσταση μεταξύ τους. Ψήσε στους 170-180°C για 8–10 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να ροδίσουν τέλεια.

Βήμα 6: Η τελική πινελιά

Άφησέ τα 1-2 λεπτά να «σταθούν» και πασπάλισε με άχνη ζάχαρη ή πρόσθεσε λίγη λιωμένη σοκολάτα από πάνω.

