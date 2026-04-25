Air fryer: 3 γρήγορες και οικονομικές συνταγές για κάθε μέρα

3 ιδέες για καθημερινό φαγητό στο air fryer με απλά υλικά και γρήγορη προετοιμασία

Το air fryer έχει γίνει ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στην κουζίνα σου. Μαγειρεύεις γρήγορα, χρησιμοποιείς λιγότερο λάδι και πετυχαίνεις αποτέλεσμα που θυμίζει τηγανητό, αλλά πιο ελαφρύ.

Αν θέλεις εύκολες και οικονομικές λύσεις για την καθημερινότητά σου, οι παρακάτω συνταγές είναι ιδανικές για σένα.

1. Πατάτες wedges

Υλικά

1-2 μεγάλες πατάτες 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο 1 κ.γ. πάπρικα Αλάτι Πιπέρι

Εκτέλεση

Κόβεις τις πατάτες σε σχήμα wedges και τις βάζεις σε μπολ.

Προσθέτεις ελαιόλαδο, πάπρικα, αλάτι και πιπέρι και τις ανακατεύεις καλά.

Τις τοποθετείς στο air fryer και ψήνεις στους 180°C για περίπου 18-22 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές και χρυσαφένιες.

Ανακατεύεις στη μέση του χρόνου για καλύτερο ψήσιμο.

2. Nuggets ή κοτόπουλο

Υλικά

1 φιλέτο κοτόπουλο 1 αυγό Τριμμένη φρυγανιά Αλάτι Πιπέρι Λίγη πάπρικα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Κόβεις το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια.

Τα αλατοπιπερώνεις και τα περνάς πρώτα από αυγό και μετά από τριμμένη φρυγανιά.

Τα τοποθετείς στο air fryer και τα ψήνεις στους 190°C για 12-15 λεπτά μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Γίνονται τραγανά απ’ έξω και ζουμερά μέσα.

3. Μπανάνα με μέλι και κανέλα

Υλικά

1 μπανάνα 1 κ.γ. μέλι Κανέλα

Εκτέλεση

Κόβεις τη μπανάνα στη μέση κατά μήκος και τη βάζεις στο air fryer.

Προσθέτεις λίγο μέλι και πασπαλίζεις με κανέλα.

Ψήνεις στους 160°C για 5-6 λεπτά.

Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό, ζεστό και ελαφρύ επιδόρπιο που δεν χρειάζεται καθόλου ζάχαρη.

Με αυτές τις τρεις συνταγές αξιοποιείς το air fryer σου εύκολα και οικονομικά. Τρως γρήγορα, απλά και χωρίς περιττά έξοδα, χωρίς να χάνεις τη γεύση.

Κέικ χωρίς βούτυρο: Αφράτο και εύκολο