Social & Tech 25.04.2026

AI για φοιτητές: 4 εργαλεία που είναι καλύτερα από το ChatGPT

Ψάχνεις AI πέρα από το ChatGPT; Δες πώς το Perplexity, το Otter.ai και άλλα 2 εργαλεία θα αλλάξουν τον τρόπο που διαβάζεις και δουλεύεις
Ειρήνη Στόφυλα

Σε περίπτωση που νομίζεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκινά και τελειώνει στο ChatGPT, ήρθε η ώρα για ένα σοβαρό upgrade. Ειδικά αν είσαι φοιτητής, υπάρχουν AI εργαλεία εκεί έξω που θα κάνουν τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη, χωρίς να «χτυπάνε» καμπανάκια λογοκλοπής.

Ξέχνα το κλασικό chat και δες τα 3 εργαλεία που θα γίνουν οι νέοι σου «κολλητοί» στο αμφιθέατρο:

1. Perplexity AI: Ο «Google Killer» με αποδείξεις

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ChatGPT; Συχνά «βγάζει από το μυαλό του» πληροφορίες. Το Perplexity είναι μια μηχανή αναζήτησης με AI που όχι μόνο σου απαντάει σε ό,τι θες, αλλά σου παραθέτει συγκεκριμένες πηγές και links από το internet. Είναι ιδανικό για βιβλιογραφική έρευνα, καθώς ξέρεις ακριβώς από πού προέρχεται η κάθε πληροφορία.

2. Otter.ai: Ο προσωπικός σου στενογράφος

Έχεις χάσει ποτέ την μπάλα σε μια διάλεξη επειδή ο καθηγητής μιλάει πολύ γρήγορα; Το Otter.ai ακούει τη διάλεξη σε real-time και τη μετατρέπει αυτόματα σε κείμενο. Το καλύτερο; Κρατάει σημειώσεις, βγάζει περιλήψεις και ξεχωρίζει ποιος μιλάει κάθε φορά. Εσύ απλώς άφησε το κινητό στο θρανίο και επικεντρώσου στο μάθημα.

3. Gamma.app: Παρουσιάσεις σε δευτερόλεπτα

Πρέπει να φτιάξεις PowerPoint για αύριο και δεν έχεις ξεκινήσει καν; Το Gamma φτιάχνει ολόκληρες παρουσιάσεις (slides), κείμενα και layout με ένα μόνο prompt. Δεν φτιάχνει απλώς το περιεχόμενο, αλλά το «ντύνει» με αισθητική που θα ζήλευε κάθε graphic designer.

4. Humata.ai: Το «ChatGPT» για τα PDF σου

Σου έδωσαν ένα PDF 50 σελίδων για διάβασμα; Ανέβασέ το στο Humata και κάνε του ερωτήσεις. «Τι λέει στη σελίδα 12;», «Κάνε μου μια σύνοψη των συμπερασμάτων». Το εργαλείο διαβάζει το αρχείο για σένα και σου δίνει τις απαντήσεις στο πιάτο.

