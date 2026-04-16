Ο Mark Zuckerberg γίνεται «αθάνατος»: Η Meta δημιουργεί τον AI κλώνο του αφεντικού που δεν κοιμάται ποτέ

Αν νόμιζες πως ο Mark Zuckerberg είναι ήδη πανταχού παρών στη ζωή σου μέσω του Facebook, του Instagram και των social media, ετοιμάσου γιατί η Meta το πάει σε άλλο level. Σε μια εξέλιξη που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τα πιο τολμηρά sci-fi σενάρια, η εταιρεία αποφάσισε να δώσει pixels και κώδικα σε μια AI εκδοχή του ιδρυτή της. Δεν μιλάμε απλώς για ένα απλό chatbot, αλλά για έναν εξελιγμένο ψηφιακό κλώνο που αναπτύσσεται με σκοπό να αλληλεπιδρά απευθείας με τους εργαζομένους. Φαντάσου να δουλεύεις πάνω σε ένα project και να δέχεσαι παρατηρήσεις ή καθοδήγηση από έναν «Zuckerberg» που δεν κουράζεται ποτέ, δεν χρειάζεται διάλειμμα για καφέ και είναι διαθέσιμος 24/7. Αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι απλώς ένα πείραμα, αλλά η αιχμή του δόρατος στη νέα στρατηγική της Meta να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις παγκοσμίως, θέτοντας την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της ιεραρχίας τους.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν οι Financial Times, η Meta δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Το AI avatar του Mark Zuckerberg περνά από ένα εξονυχιστικό «σχολείο» εκμάθησης, όπου τροφοδοτείται με κάθε δημόσια δήλωση, κάθε ομιλία και κάθε στρατηγική κατεύθυνση που έχει δώσει ο ίδιος ο CEO όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος είναι ο κλώνος να υιοθετήσει το ύφος ομιλίας, τους τρόπους σκέψης και τις αντιδράσεις του πρωτοτύπου, ώστε οι εργαζόμενοι να νιώθουν πως επικοινωνούν απευθείας με το «αφεντικό». Το εντυπωσιακό είναι πως ο ίδιος ο Zuckerberg φέρεται να αφιερώνει πολλές ώρες την εβδομάδα κάνοντας coding και αξιολογώντας προσωπικά την πρόοδο του ψηφιακού του ειδώλου. Αυτή η προσωπική εμπλοκή υπογραμμίζει το πόσο top priority είναι το project, ξεχωρίζοντάς το μάλιστα από το λεγόμενο «CEO agent», το εργαλείο δηλαδή που θα λειτουργεί ως προσωπικός του ψηφιακός βοηθός.

Η δημιουργία του AI «Zuck» είναι μόνο η αρχή. Η Meta επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει τρισδιάστατους, φωτορεαλιστικούς χαρακτήρες που θα μπορούν να συνομιλούν σε πραγματικό χρόνο. Με την παρουσίαση νέων μοντέλων όπως το Muse Spark, η εταιρεία στοχεύει σε μια «προσωπική υπερνοημοσύνη» που θα είναι διαθέσιμη σε κάθε χρήστη, αλλά ξεκινά από το «σπίτι» της, δείχνοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει το απόλυτο εργαλείο διοίκησης.

Η κίνηση αυτή ανοίγει μια τεράστια συζήτηση για το πώς θα είναι τα offices του μέλλοντος. Αν ένας CEO μπορεί να κλωνοποιηθεί ψηφιακά για να παρέχει feedback, τότε η έννοια της «φυσικής παρουσίας» αρχίζει να αλλάζει. Για σένα που παρακολουθείς τις εξελίξεις, είναι σαφές πως ο Zuckerberg δεν δημιουργεί απλώς έναν βοηθό, αλλά ένα νέο μοντέλο ηγεσίας όπου η γνώση και η στρατηγική του ιδρυτή γίνονται ένα αυτόνομο ψηφιακό προϊόν που μπορεί να βρίσκεται παντού ταυτόχρονα.

Πίσω από το εντυπωσιακό avatar κρύβεται μια τεράστια οικονομική επένδυση. Η Meta μεταμορφώνεται από μια social media company σε έναν κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει συστήματα με δυνατότητες λογικής και οπτικής επεξεργασίας. Ο ψηφιακός κλώνος του Mark Zuckerberg είναι το απόλυτο σύμβολο αυτής της νέας εποχής, όπου τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή γίνονται όλο και πιο θολά.

