Celeb News 19.02.2026

Ο Mark Zuckerberg στο εδώλιο για το Instagram και τις κατηγορίες περί εθισμού ανηλίκων

Η ιστορική δίκη στο Los Angeles εξετάζει αν οι πλατφόρμες της Meta σχεδιάστηκαν ώστε να κρατούν τα παιδιά περισσότερο χρόνο στην οθόνη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Mark Zuckerberg κατέθεσε ενώπιον ενόρκων στο Los Angeles Superior Court σε μια δίκη που θεωρείται ορόσημο για τη βιομηχανία των social media, καθώς εξετάζονται καταγγελίες ότι το Instagram και άλλες πλατφόρμες της Meta σχεδιάστηκαν με στόχο να γίνουν εθιστικές για ανήλικους χρήστες. Η υπόθεση επικεντρώνεται στις επιπτώσεις των εφαρμογών στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για εκατοντάδες παρόμοιες αγωγές.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρουσιάστηκαν εσωτερικά έγγραφα της Meta, τα οποία σύμφωνα με τους ενάγοντες δείχνουν ότι η εταιρεία γνώριζε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των social media, όπως προβλήματα ύπνου που συνδέονται με αυξημένο χρόνο μπροστά σε οθόνες. Ο δικηγόρος Mark Lainer δήλωσε στο δικαστήριο ότι «μια υπεύθυνη εταιρεία δεν πρέπει να επιδιώκει κέρδος εκμεταλλευόμενη ευάλωτους ανθρώπους», θέτοντας στο επίκεντρο τη στρατηγική προσέλκυσης νεαρών χρηστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Mark Zuckerberg υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν είχε ως στόχο να αυξήσει τεχνητά τον χρόνο παραμονής των εφήβων στην εφαρμογή και ανέφερε ότι «πρέπει να δημιουργείς κάτι χρήσιμο και τότε οι άνθρωποι θα θέλουν φυσικά να το χρησιμοποιούν». Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για την παρουσία ανηλίκων κάτω των 13 ετών στο Instagram, δήλωσε ότι «υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ψευδή ηλικία για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες».

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται η υπόθεση της Kaley G.M., μιας 20χρονης που κατηγορεί τη Meta και το YouTube ότι η χρήση των πλατφορμών από μικρή ηλικία επηρέασε αρνητικά την ψυχική της υγεία. Οι δικηγόροι της Meta υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα της ενάγουσας συνδέονται με άλλους παράγοντες της ζωής της και όχι με τη χρήση του Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν επίσης εσωτερικά emails, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία έδινε προτεραιότητα στο νεανικό κοινό. Ένα από τα έγγραφα φέρεται να αναφέρει ότι «αν θέλουμε να πετύχουμε στους εφήβους πρέπει να τους προσελκύσουμε από ακόμη μικρότερη ηλικία». Επιπλέον, έγινε αναφορά σε εκτιμήσεις ότι περίπου 4 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 13 ετών χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα, παρά τους ηλικιακούς περιορισμούς.

Σημαντικό ρόλο στη δίκη παίζει και η κατάθεση του Adam Mosseri, ο οποίος υποστήριξε ότι ο όρος εθισμός δεν είναι ακριβής και προτίμησε να μιλήσει για «προβληματική χρήση». Όπως είπε χαρακτηριστικά «μπορεί να πεις ότι εθίστηκες σε μια σειρά όταν την παρακολουθείς συνεχόμενα, όμως αυτό δεν είναι το ίδιο με την κλινική εξάρτηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και θα περιλαμβάνει μαρτυρίες πρώην εργαζομένων της Meta, καθώς και γονέων που υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους υπέστησαν σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις από τη χρήση των social media. Οι 12 ένορκοι θα κληθούν να αποφασίσουν αν το Instagram και το YouTube ευθύνονται για τα προβλήματα που καταγγέλλονται, σε μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Instagram Mark Zuckerbergν δίκη social media YOUTUBE δικαστήριο μετά ΠΑΙΔΙΑ
