Έτσι θα αποφύγεις το σκρολάρισμα στο κινητό για 1 ώρα την ημέρα

Το μικρό «διάλειμμα» από το scroll στο κινητό που φέρνει μεγαλύτερη ηρεμία στη ζωή σου

Το ατελείωτο scrollάρισμα έχει γίνει σχεδόν αντανακλαστική κίνηση μέσα στη μέρα σου. Πιάνεις το κινητό «για λίγο» και πριν το καταλάβεις, έχει περάσει μισή ώρα χωρίς ουσιαστικό λόγο (μην πως 2 ώρες). Αυτή η συνεχής διάσπαση της προσοχής δεν επηρεάζει μόνο τον χρόνο σου, αλλά και την ενέργεια, τη συγκέντρωση και τη διάθεσή σου. Η συνήθεια της αδιάκοπης κατανάλωσης περιεχομένου μπορεί να σε απομακρύνει από στιγμές ξεκούρασης, δημιουργικότητας ή ακόμη και πραγματικής επαφής με τον εαυτό σου. Το να δημιουργήσεις έστω και μία ώρα την ημέρα χωρίς scroll δεν είναι στέρηση – είναι ένας μικρός χώρος που επιστρέφεις στον εαυτό σου.

Δεν μπορείς; Να πως γίνεται με 3 απλούς τρόπους!

1. Όρισε συγκεκριμένη ώρα χωρίς οθόνες

Αν αφήνεις την απόφαση «για αργότερα», συνήθως δεν έρχεται ποτέ.

Διάλεξε μια σταθερή ώρα μέσα στη μέρα όπου το κινητό δεν θα αποτελεί επιλογή.

Μπορεί να είναι:

το πρώτο μισάωρο μετά το ξύπνημα

η ώρα πριν τον ύπνο

ένα διάλειμμα μέσα στην ημέρα

Η σταθερότητα κάνει τη συνήθεια πιο εύκολη.

2. Απομάκρυνε το κινητό από το οπτικό σου πεδίο

Όσο το βλέπεις, τόσο πιο πιθανό είναι να το πιάσεις χωρίς λόγο.

Δοκίμασε να:

το αφήνεις σε άλλο δωμάτιο

ενεργοποιείς τη λειτουργία σίγασης

απενεργοποιείς ειδοποιήσεις

Η φυσική απόσταση μειώνει τον πειρασμό.

3. Αντικατάστησε τη συνήθεια με κάτι ουσιαστικό

Δεν χρειάζεται απλώς να «κόψεις» το scroll – χρειάζεται να γεμίσεις τον χρόνο με κάτι που σε ευχαριστεί.

Μπορείς να:

διαβάσεις λίγες σελίδες από ένα βιβλίο

κάνεις μια μικρή βόλτα

αφιερώσεις χρόνο σε κάτι δημιουργικό

Όταν ο χρόνος αποκτά περιεχόμενο, η ανάγκη για άσκοπο scroll μειώνεται φυσικά.

