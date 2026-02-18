Go out 18.02.2026

Πόλος έλξης η τοιχογραφία «Καλαμάτα» με τη Μαρία Κάλλας – Φέρνει διεθνή προβολή στην πόλη

Το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου συνδυάζει την αγροτική ταυτότητα της Μεσσηνίας με την υψηλή τέχνη και μετατρέπει το κέντρο της Καλαμάτας σε σημείο πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η εντυπωσιακή τοιχογραφία «Καλαμάτα» που δεσπόζει στο κέντρο της ομώνυμης πόλης έχει τραβήξει τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ανακηρύχθηκε «Best Mural of the World» για το 2025 από την πλατφόρμα Street Art Cities. Το έργο με τίτλο «Καλαμάτα», δημιουργία του καλλιτέχνη Κλεομένη Κωστόπουλου, απεικονίζει τη θρυλική σοπράνο Μαρία Κάλλας ως συμβολική μορφή που ενώνει την ιστορία, την τέχνη και την τοπική ταυτότητα της πόλης. Η τοιχογραφία βρίσκεται σε κεντρικό κτίριο της πόλης και ενσωματώνει στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή όπως ελιές, σύκα και σταφύλια. Στόχος της δημιουργίας ήταν να αποτυπωθεί η σχέση της Καλαμάτας με τη γη και την πολιτιστική της κληρονομιά μέσα από μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον μήνα Νοέμβριο βρίσκεται στην Καλαμάτα

Ο αντιδήμαρχος στρατηγικού σχεδιασμού και κλιματικής ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου εξήγησε στο Associated Press ότι η πόλη έχει θέσει ως στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2030 και αναζητούσε έναν τρόπο να μετατρέψει αφηρημένες έννοιες όπως η βιώσιμη ανάπτυξη σε εικόνες που θα αγγίζουν τους περίπου 73.000 κατοίκους της. Όπως ανέφερε, «θέλαμε να αποδώσουμε ένα καθαρό μήνυμα για το τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη για μια πόλη όπως η Καλαμάτα» και πρόσθεσε ότι «επιδιώξαμε να ενώσουμε προϊόντα της γης όπως οι ελιές και το ελαιόλαδο με την υψηλή τέχνη ώστε οι κάτοικοι να νιώσουν υπερήφανοι για την ταυτότητά τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κλεομένης Κωστόπουλος τόνισε ότι το έργο δεν τιτλοφορείται «Μαρία Κάλλας» αλλά «Καλαμάτα», καθώς στόχος του ήταν να αποδώσει αλληγορικά την ίδια την πόλη. Όπως δήλωσε στο Associated Press, «το φόρεμα που δημιούργησα αποτελείται από τα στοιχεία της φύσης και της καρποφορίας, τη γη που γεννά όσα χαρακτηρίζουν την περιοχή». Ο καλλιτέχνης επέλεξε μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση, ενσωματώνοντας κλαδιά δέντρων, τοπικά πουλιά και αγροτικά προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δημιουργία της τοιχογραφίας διήρκεσε περίπου 2 εβδομάδες ενεργής εργασίας μέσα σε διάστημα ενός μήνα, καθώς οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν καθυστερήσεις. Ο Κλεομένης Κωστόπουλος χρησιμοποίησε κυρίως πινέλα, ενώ αξιοποίησε και σπρέι και γερανοφόρο όχημα για την ολοκλήρωση της μεγάλης επιφάνειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τον Βασίλη Παπαευσταθίου, το έργο έχει ήδη συμβάλει στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Καλαμάτας, ενώ έχει ανοίξει συζήτηση για τον ρόλο της δημόσιας τέχνης στην καθημερινότητα της πόλης. Ιδιοκτήτες κτιρίων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για παρόμοιες παρεμβάσεις, δείχνοντας ότι η επιτυχία της τοιχογραφίας λειτουργεί ως αφετηρία για νέες πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Πηγή: Associated Press

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»

Δες κι αυτό…

Street Art Καλαμάτα Κλεομένης Κωστόπουλος Μαρία Κάλλας Τέχνη τοιχογραφία
Έτσι θα αποφύγεις το σκρολάρισμα στο κινητό για 1 ώρα την ημέρα

18.02.2026

