MadWalk 2025 Mega
Τέχνες 15.12.2025

Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον μήνα Νοέμβριο βρίσκεται στην Καλαμάτα

Το έργο με τη Μαρία Κάλλας φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη KLE, κατά κόσμον Κλεομένη Κωστόπουλου, και ξεχώρισε μέσα από τον μηνιαίο θεσμό BEST OF της πλατφόρμας Street Art Cities
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Καλαμάτα κατέκτησε μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή διάκριση στον χώρο της τέχνης, καθώς τοιχογραφία που κοσμεί το κτίριο Παπαδημητρίου στο κέντρο της πόλης αναδείχθηκε ως η καλύτερη στον κόσμο για τον Νοέμβριο 2025. Το έργο φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη KLE, κατά κόσμον Κλεομένη Κωστόπουλου, και ξεχώρισε μέσα από τον μηνιαίο θεσμό BEST OF της πλατφόρμας Street Art Cities, της μεγαλύτερης διεθνούς κοινότητας αφιερωμένης στη street art. Η τοιχογραφία, με τίτλο «Καλαμάτα», παρουσιάζει αλληγορικά την ταυτότητα της πόλης μέσα από το εμβληματικό πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με το σύγχρονο πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής.

Η διάκριση προέκυψε ύστερα από διεθνή ψηφοφορία χρηστών της Street Art Cities, με την τοιχογραφία της Καλαμάτας να επικρατεί ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από διαφορετικές χώρες. Η «Καλαμάτα» καθιερώνεται πλέον ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σύγχρονης ελληνικής δημόσιας τέχνης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της street art ως μέσου πολιτιστικής έκφρασης και αστικής ανανέωσης. Η τοιχογραφία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας».

