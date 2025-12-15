MadWalk 2025 Mega
Το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ φέρνει ξανά τη λάμψη των Χριστουγέννων στο Athens Metro Mall

Μετά το εντυπωσιακό πρώτο ραντεβού του Σαββάτου, το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ επιστρέφει την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, προσφέροντας tips μόδας, μυστικά ομορφιάς και στιγμές MadWalk για όλους τους επισκέπτες
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο ραντεβού το Σάββατο, το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ απέδειξε πως τα Χριστούγεννα μπορούν να συνδυάσουν fashion, beauty και εμπειρία με τον πιο glamorous τρόπο.

Ο χώρος γέμισε κόσμο, χαμόγελα και εορταστική διάθεση, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά, να δοκιμάζει, να φωτογραφίζεται και να μπαίνει για τα καλά στο MadWalk mood. Ανάμεσα σε λαμπερές στιγμές, fashion συζητήσεις και festive vibes, το ΣΚΡΑΤΣ πρωταγωνίστησε ως το πιο τυχερό και έξυπνο δώρο της σεζόν, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στη χριστουγεννιάτικη gifting list.

gifting_skrats

Διάβασε επίσης: Όσα δεν είδες στο catwalk: Το backstage του MadWalk 2025 by Three Cents από το Mad.gr

Και η εμπειρία συνεχίζεται! Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ επιστρέφει για τη 2η ημέρα της διοργάνωσης στο Athens Metro Mall, από τις 14:00 έως τις 18:30, με ακόμα περισσότερη λάμψη και έμπνευση. Ο Λάκης Γαβαλάς μοιράζεται fashion tips για τις γιορτινές εμφανίσεις, η Σουζάνα Κεγγίτση αποκαλύπτει beauty μυστικά για looks που ξεχωρίζουν και η Έλενα Γαλύφα καθοδηγεί το κοινό στο τέλειο posing, για φωτογραφίες με καθαρά MadWalk vibes.

Παράλληλα, το MAD Radio θα είναι live από τις 14:00 έως τις 18:00, κρατώντας το festive mood στα ύψη με non-stop μουσική και χριστουγεννιάτικη ενέργεια.

Φυσικά, δεν λείπει και ο διαγωνισμός που ανεβάζει την εμπειρία επίπεδο. Όσοι περάσουν από το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ μπορούν να μάθουν πώς να συμμετάσχουν και να διεκδικήσουν ένα επαγγελματικό photoshoot στο MAD Studio, ζώντας από πρώτο χέρι την αίσθηση του MadWalk.

Η Τετάρτη έρχεται για να ολοκληρώσει μια εμπειρία γεμάτη στιλ, λάμψη και γιορτινή διάθεση, αποδεικνύοντας ότι το ΣΚΡΑΤΣ δεν είναι απλώς ένα δώρο, αλλά μέρος της πιο glamorous πλευράς των Χριστουγέννων.

Διάβασε επίσης: Το πράσινο concept του οίκου Parthenis με Papazo και Akyla στο MadWalk 2025 by Three Cents

