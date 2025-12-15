Όσα δεν είδες στο catwalk: Το backstage του MadWalk 2025 by Three Cents από το Mad.gr

Το Mad.gr βρέθηκε πίσω από τα φώτα του MadWalk 2025 by Three Cents και κατέγραψε από κοντά την προετοιμασία και τις τελευταίες στιγμές αναμονής των μοντέλων πριν βγουν στην πασαρέλα

Λίγο πριν ανάψουν τα φώτα και ξεκινήσει το πιο πολυσυζητημένο fashion–music event της χρονιάς, το MadWalk 2025, που προβλήθηκε στο Mega στις 13 Δεκεμβρίου, η ουσία του θεσμού εκτυλισσόταν μακριά από το catwalk. Εκεί όπου η ένταση συναντά τη δημιουργικότητα και ο χρόνος μετρά αντίστροφα, το Mad.gr βρέθηκε στα παρασκήνια και κατέγραψε κάθε στιγμή της προετοιμασίας. Makeup artists, hairstylists και designers συνεργάστηκαν πυρετωδώς για να δώσουν μορφή στα looks που θα πρωταγωνιστούσαν στη βραδιά, μέσα από χρώματα, υφές και σύγχρονες beauty τάσεις.

Στα καμαρίνια, λίγο πριν το πέρασμα στην πασαρέλα, τα beauty looks έμπαιναν στην τελική τους ευθεία. Εντυπωσιακά μακιγιάζ με έμφαση στο βλέμμα, λαμπερές επιδερμίδες αλλά και πιο καθαρές, minimal προσεγγίσεις, συνδυάστηκαν με sleek χτενίσματα, φυσικούς κυματισμούς και τολμηρά hairstyles. Ανάμεσα σε τελευταίες διορθώσεις, γρήγορα αγγίγματα και στιγμές συγκέντρωσης, το backstage του MadWalk 2025 αποκάλυψε όλη τη διαδικασία που προηγείται πριν τα looks βρεθούν κάτω από τα φώτα και γίνουν εικόνες που συζητιούνται.

Makeup looks που μαγνήτισαν

Λίγο πριν ανοίξει η αυλαία του μεγάλου show, τα μοντέλα συγκεντρώθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την beauty προετοιμασία τους, όπου κάθε λεπτομέρεια έμπαινε στη σωστή της θέση. Τη σκυτάλη του μακιγιάζ ανέλαβε η MAC Cosmetics, δημιουργώντας looks που λειτουργούσαν ως φυσική προέκταση των συλλογών και αφηγούνταν το μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει κάθε σχεδιαστής μέσα από τις δημιουργίες του.

Το αποτέλεσμα κινήθηκε ανάμεσα σε έντονες αντιθέσεις και σύγχρονες αναφορές: από δυναμικά smokey eyes και bold χείλη, εμπνευσμένα από τη grunge αισθητική των 90s, μέχρι μακιγιάζ με αιθέρια χρώματα, φωτεινές υφές και διακριτικές λάμψεις που απέπνεαν αίσθηση αναγέννησης και φρεσκάδας. Κάθε beauty look ολοκλήρωνε το styling της πασαρέλας, προσθέτοντας βάθος και χαρακτήρα στη συνολική εικόνα του MadWalk 2025.

Hair looks με έμπνευση

Αντίστοιχα καθοριστικό ρόλο στη συνολική εικόνα των εμφανίσεων έπαιξε και το hair styling, με τη L’Oréal Professionnel να έχει αναλάβει την επιμέλεια των μαλλιών. Στον backstage χώρο, οι hairstylists δούλεψαν με ακρίβεια και ταχύτητα, δημιουργώντας χτενίσματα που συμπλήρωναν απόλυτα τις συλλογές και αναδείκνυαν τη δυναμική της κάθε εμφάνισης πάνω στο catwalk.

Το hair lookbook της βραδιάς κινήθηκε ανάμεσα σε καθαρές γραμμές και πιο ανέμελες υφές. Sleek χτενίσματα με γυαλιστερό φινίρισμα, φράντζες χτενισμένες στο πλάι που πλαισίωναν το πρόσωπο, δυναμικά blowouts αλλά και ανάλαφρα beach waves που πρόσθεταν κίνηση και φυσικότητα. Κάθε χτένισμα σχεδιάστηκε ώστε να «δέσει» αρμονικά με το styling και το μακιγιάζ, ολοκληρώνοντας τη σύγχρονη, fashion-forward αισθητική του MadWalk 2025.

Λίγο πριν το μεγάλο show

Όταν τα looks ολοκληρώθηκαν και τα μοντέλα φόρεσαν τις δημιουργίες των σχεδιαστών, το backstage απέκτησε έναν διαφορετικό παλμό. Στα καμαρίνια, λίγο πριν την έξοδο στο catwalk, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη προσμονή, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να μπαίνουν στη θέση τους. Οι στυλίστες έκαναν τελικούς ελέγχους, οι designers επιθεωρούσαν τις σιλουέτες και τα υφάσματα, ενώ τα μοντέλα προσαρμόζονταν στον ρυθμό της πασαρέλας που πλησίαζε.

Ντυμένα πλέον με τα τελικά outfits, περίμεναν τη σειρά τους για το μεγάλο πέρασμα, ανταλλάσσοντας βλέμματα, μικρές κινήσεις χαλάρωσης και βαθιές ανάσες πριν τα φώτα ανάψουν. Οι δημιουργίες ζωντάνευαν μέσα από την κίνηση, ενώ το styling, το μακιγιάζ και τα μαλλιά λειτουργούσαν ως ένα ενιαίο σύνολο. Αυτές οι στιγμές αναμονής, λίγο πριν το catwalk, αποκάλυπταν τη δυναμική και την ένταση που προηγούνται της επίσημης εικόνας, εκεί όπου κάθε εμφάνιση είναι έτοιμη να παρουσιαστεί στο κοινό.

