MadWalk 18.12.2025

Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025

Το MadWalk 2025 by Three Cents παρουσίασε έναν νέο αισθητικό κόσμο, όπου η μόδα, η μουσική και η τεχνητή νοημοσύνη του Google Gemini συνυπάρχουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents επέλεξε φέτος συνειδητά να δημιουργήσει έναν νέο, ολοκληρωμένο αισθητικό κόσμο. Έναν κόσμο, όπου η τεχνολογία λειτούργησε ως σύμμαχος της έμπνευσης και οργανικό μέρος της δημιουργικής διαδικασίας, ως εργαλείο παραγωγής.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Google Gemini εντάχθηκε ουσιαστικά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εικαστικής ταυτότητας της φετινής διοργάνωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του οπτικού και αφηγηματικού σύμπαντος του MadWalk 2025.

Η οπτική ταυτότητα του MadWalk 2025 σχεδιάστηκε ως μια εμπειρία από μόνη της. Ένα σύμπαν σε διαρκή κίνηση, με ρευστές μεταλλικές φόρμες, φουτουριστικές υφές, digital λάμψεις και μια αίσθηση εξέλιξης που διαπερνά σε κάθε στοιχείο του project.

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Google Gemini

Το σύμπαν αυτό γεννήθηκε μέσα από τον διάλογο της ανθρώπινης φαντασίας με το Google Gemini. Η τεχνολογία λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης, επιτρέποντας στην ομάδα του MAD να οπτικοποιήσει εικόνες του μέλλοντος, στο σήμερα.

Η συμμετοχή του Google Gemini ενσωματώθηκε οργανικά σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική υλοποίηση του περιεχομένου. Όπως εξηγεί η Βασιλική Σουλάνη, Creative Director του MAD: «Για το MadWalk 2025, το Google Gemini δεν ήταν απλώς ένα εργαλείο, αλλά μέρος της δημιουργικής μας διαδικασίας. Το αξιοποιήσαμε για να σχεδιάσουμε εικαστικά στοιχεία, περιβάλλοντα και visuals που συνθέτουν τη συνολική αισθητική της διοργάνωσης, δίνοντας ζωή στα video trailers, αλλά και στο περιεχόμενο για posts και stories στα social media.
Παράλληλα, δημιουργήσαμε 17 intro videos για τους σχεδιαστές, τα brands και τους καλλιτέχνες, βασισμένα σε στοχευμένη έρευνα και περιεχόμενο που μας βοήθησε να χτίσουμε μια ξεκάθαρη, σύγχρονη και δυνατή αφήγηση για κάθε συμμετέχοντα, πλήρως ενταγμένη στο συνολικό concept του event».

Σε αυτή τη δημιουργική κατεύθυνση, το Google Gemini, το πιο προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google, ξεπέρασε το επίπεδο της χορηγίας και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής ταυτότητας του MadWalk 2025. Ανθρώπινη φαντασία και AI συνεργάστηκαν αρμονικά, δημιουργώντας εικόνες του αύριο, σήμερα.

Η συνεργασία με το Google Gemini επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη μοναδική ικανότητα του MAD να ενώνει οργανικά κορυφαία brands με τα μεγαλύτερα events στην Ελλάδα, μετατρέποντας μια εμπορική συνεργασία σε ουσιαστικό, δημιουργικό περιεχόμενο.

Το MadWalk 2025 by Three Cents συγχώνευσε τεχνολογία, μόδα και μουσική σε μια ενιαία, τολμηρή εμπειρία, αποδεικνύοντας πως το MAD, με την τεχνογνωσία και τη δημιουργική του προσέγγιση, σχεδιάζει projects που εξελίσσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σύγχρονο θέαμα.

Διάβασε επίσης: Όσα δεν είδες στο catwalk: Το backstage του MadWalk 2025 by Three Cents από το Mad.gr

