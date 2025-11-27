MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini

Λίγο πριν ξεκινήσει το MadWalk 2025 by Three Cents, οι καλλιτέχνες απάντησαν στις ερωτήσεις που έφτιαξε το Gemini για εκείνους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το βράδυ της Τετάρτης 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία το MadWalk 2025 by Three Cents, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες!

Λίγο όμως πριν ξεκινήσει το show, ο Μάνος Καμακάρης, η Σουζάνα και η Ευτυχία Χαραλαμπάκη τρύπωσαν στα backstage και έβαλαν το Gemini να κάνει μια ερώτηση στους καλλιτέχνες.

Συγκεκριμένα, η Evangelia ρωτήθηκε για το ποιο ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι ή μουσικό μοτίβο θα ήθελε να εκσυγχρονίσει στο μέλλον και απάντησε πως θα ήθελε να κάνει κάτι με συρτάκι. 

Παράλληλα, η LILA ρωτήθηκε για το ποιο είναι το πιο τρελό ή απρόσμενο πράγμα που έχει κάνει ένας fan σε κάποια συναυλία και εκείνη έδωσε την εξής απάντηση: «Πάρα πολλά τρελά και απρόσμενα. Μου παίρνουνε δώρο καλλυντικά, κολώνιες, βάφονται το ίδιο με εμένα, βάζουνε στρασάκια, αλογοουρές, φτιάχνουν μπλούζες custom δικές τους με φωτογραφίες, κάνουν τις χορογραφίες πάνω στη σκηνή, μου παίρνουνε φανταστικά ρούχα με παγέτα. Κάθε φορά που φεύγω από συναυλία, έχω μεγάλη τσάντα, πέρα από τα συνθήματα και τα πανό, έχω και κανονικά δώρα. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται συνέχεια στις συναυλίες μου».

Ποια είναι η πιο προσωπική ιστορία πίσω από ένα τραγούδι της και κι αν είναι πραγματική εμπειρία ή αν βασίζεται σε φαντασία ρωτήθηκε με την σειρά της η Αναστασία, η οποία αποκάλυψε πως το πρώτο της άλμπουμ λεγόταν «Ευχή» και υπήρχε μέσα ένα τραγούδι που λέγεται «Φλόγα». «Αυτό το τραγούδι λέει ”έλα έστω για λίγο να σε δω μες το αυτοκίνητο”. Ο στιχουργός μου λοιπόν που το έγραψε, ο Γιώργος Καλογεράκος, ό,τι έγραψε ήταν ό,τι περνούσε εκείνη τη στιγμή. Όταν γνώρισε τη γυναίκα του και της έστελνε μηνύματα να έρθει έστω για λίγο να την δει», συνέχισε λεγόντας η τραγουδίστρια.

Την ίδια στιγμή, το Gemini έκανε την εξής ερώτηση στον ZAF: «Το «Πες» με τους Coldplay το είχες προγραμματίσει ή απλώς έτυχε να βρεθείς στην ουρά του ΟΑΚΑ για σουβλάκια;» με τον ίδιο να απαντά: «Το είχα προγραμματίσει, το είχα κάνει manifest».

«Αν είχατε την δυνατότητα να αλλάξετε για μια μέρα το μουσικό σας είδος με κάποιο άλλο, θα διαλέγατε heavy metal με φλάουτο ή παραδοσιακά με 80s pop ρυθμό;» ρωτήθηκαν οι YAMA, οι οποίοι διάλεξαν το δεύτερο, μιας και τους αρέσει πολύ η παράδοση.

Ταυτόχρονα, η Gaia Mercury ρωτήθηκε πως ποιο θέμα θα επέλεγε, αν είχε την ευκαιρία να σκηνοθετήσει αύριο μια ταινία μικρού μήκους και εκείνη απάντησε πως θα έκανε μια απεικόνιση της επόμενης της ζώης.

