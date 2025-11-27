Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage

Η γλυκιά εμφάνιση της τραγουδίστριας με την κόρη της, Ανατολή

Η μικρή Ανατολή Κουινέλη είχε την τιμή να συνοδεύσει τη μητέρα της στη λαμπερή εμφάνιση που η Ήβη Αδάμου παρουσίασε στο Tae Kwon Do του Φαλήρου, το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου, για το MadWalk 2025 by Three Cents.

Η Ήβη Αδάμου έφερε στη σκηνή το πνεύμα των Χριστουγέννων, ερμηνεύοντας αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όπως τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή και το διάσημο «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey. Η εμφάνιση εντυπωσίασε, με την τραγουδίστρια να λάμπει μέσα σε μια δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη που θύμιζε ζωντανό χριστουγεννιάτικο δώρο.

Για την περίσταση, η Ήβη φορούσε ένα κατακόκκινο φόρεμα με εντυπωσιακό φιόγκο στο πίσω μέρος, ενώ η σκηνή είχε διακοσμηθεί με χιονισμένα σκηνικά και δώρα, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο κλίμα. Λίγο αργότερα, η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Μεταξύ των backstage στιγμών που δημοσίευσε, ξεχώρισε το βίντεο με την Ανατολή, η οποία κρατούσε τρυφερά το χέρι της μητέρας της καθώς ανέβαιναν μαζί στη σκηνή.

Η μικρή, καρπός του έρωτα της Ήβης Αδάμου με τον Μιχάλη Κουινέλη, έκλεψε τις εντυπώσεις με το ντροπαλό της χαμόγελο και την πανέμορφη εμφάνισή της, μοιάζοντας σαν μικρή νεράιδα.

Σε μια τρυφερή στιγμή, η μαμά της σκύβει να της δώσει ένα γλυκό φιλί μπροστά στο κοινό, χαρίζοντας σε όλους μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς στο μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

