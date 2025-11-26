MadWalk 2025 by Three Cents
Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Ήβη Αδάμου στις πρόβες του MadWalk 2025, γεμάτη δημιουργικότητα, ενέργεια και αφοσίωση στη μουσική και τη σκηνική της παρουσία
Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα δεκαπέντε του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Η Ήβη Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή και έφερε τα Χριστούγεννα πάνω της, μέσα από το χιονισμένο σκηνικό και την ερμηνεία των τραγουδιών «All I Want For Christmas» και «Χριστούγεννα». Η εμφάνισή της συνδύασε ζωντάνια, συγκίνηση και γιορτινή λάμψη, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη ατμόσφαιρα που μάγεψε το κοινό από την πρώτη στιγμή.

Photo: Akim Tsatsoulis

Κάθε κίνηση, κάθε έκφραση και κάθε νότα ήταν μελετημένα, συνδυάζοντας την ζωντανή, ακατέργαστη ενέργεια των προηγούμενων εμφανίσεών της με μια πιο ώριμη, σταθερή και εκφραστική προσέγγιση. Το σκηνικό, χιονισμένο και παραμυθένιο, μαζί με τα τραγούδια που επέλεξε, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που γέμισε τη σκηνή με ζεστασιά, λάμψη και συγκίνηση, μεταφέροντας στο κοινό τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents
Photos: Akim Tsatsoulis

Η συνεργασία με τον 5226 by Celia Kritharioti ολοκλήρωσε το act, προσδίδοντας στην εμφάνιση στιβαρό couture χαρακτήρα και αρμονία με τη μουσική και τη σκηνική διάσταση. Το αποτέλεσμα ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές, δυναμικές και αυθεντικές στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents, μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπου μουσική, μόδα και ατμόσφαιρα συνδέθηκαν σε ένα μοναδικό, γιορτινό performance.

