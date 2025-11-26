MadWalk 2025 by Three Cents
Virescence: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο

Viresense: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο
Η μουσική και η σκηνική παρουσία των Akyla & Papazo ανέδειξαν την αισθητική και την κομψότητα του οίκου Parthenis.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι Akyla και Papazo ανέβηκαν στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και χάρισαν ένα performance που συνδύασε μουσική, ατμόσφαιρα και αισθητική, αναδεικνύοντας την κομψότητα του οίκου Parthenis μέσα από τη φρεσκάδα της νέας γενιάς καλλιτεχνών. Ερμηνεύοντας τα «What a Wonderful World» και «Ατελιέ», δημιούργησαν ένα δυναμικό, συναισθηματικό και πλήρως ενορχηστρωμένο act, όπου κάθε νότα και κάθε κίνηση υπηρετούσε την ολοκληρωμένη εμπειρία για το κοινό.

Η χημεία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή. Κάθε λεπτομέρεια, από το timing μέχρι την αλληλεπίδραση πάνω στη σκηνή, είχε δουλευτεί με ακρίβεια, ώστε η ενέργεια, η ένταση και τα συναισθήματα να φτάσουν πλήρως στο κοινό.

Viresense: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο
Photo: Akim Tsatsoulis

Το αποτέλεσμα ήταν ένα performance που ισορροπούσε τέλεια ανάμεσα στη μουσική και τη σκηνική παρουσία, προσφέροντας μία αξέχαστη εμπειρία μόδας και ήχου.

Το MadWalk 2025 μέσα από το act των Akyla & Papazo για τον οίκο Parthenis αποδεικνύει ότι η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τη μόδα, αλλά της δίνει ζωή, χαρακτήρα και ατμόσφαιρα. Η ενέργεια και η αφοσίωση των καλλιτεχνών προδιαγράφουν μια εμφάνιση που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού, ενώ το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή, από την πρόβα μέχρι το τελικό χειροκρότημα.

