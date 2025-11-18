Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

O σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, ο σχεδιαστής κοσμημάτων Περικλής Κονδυλάτος και η εκρηκτική Josephine ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα act που αναμένεται να «μιλήσει» σε όλες τις αισθήσεις

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το MadWalk 2025 by Three Cents, τη μοναδική συνύπαρξη μόδας και μουσικής στην Ελλάδα! Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project της χρονιάς επιστρέφει, υποσχόμενο ένα υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, ρυθμό και δημιουργικότητα. Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music project της χώρας, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγαπημένους super stars σε ένα εντυπωσιακό catwalk, πλάι σε κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands.

Μέσα στο λαμπερό πρόγραμμα της βραδιάς, ξεχωρίζει μία συνεργασία που ήδη συζητείται: ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, ο σχεδιαστής κοσμημάτων Περικλής Κονδυλάτος και η εκρηκτική Josephine ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα act που αναμένεται να «μιλήσει» σε όλες τις αισθήσεις. Ο ένας ερμηνεύει την κομψότητα μέσα από την υφή και τη φόρμα, ο άλλος μετατρέπει το κόσμημα σε καθαρή τέχνη, ενώ η τρίτη, με την ενέργεια και τη φωνή της, προσδίδει ρυθμό και πάθος. Αυτή η τριμερής σύμπραξη δεν είναι απλώς ένα act. Είναι ένα καλλιτεχνικό statement για τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα, όπου η μόδα, η μουσική και το θέαμα γίνονται ένα.

Ωδή στην Ομορφιά δια χειρός Βασίλη Ζούλια

Ο Βασίλης Ζούλιας είναι ένας σχεδιαστής που μιλά τη γλώσσα της κομψότητας με την ευχέρεια ενός ποιητή. Κάθε συλλογή του είναι μια αφήγηση για τη διαχρονική θηλυκότητα, για εκείνη τη γυναίκα που δεν χρειάζεται να φωνάξει για να ξεχωρίσει, αρκεί να υπάρχει. Στο MadWalk 2025 by Three Cents, ο δημιουργός επιστρέφει με μια παρουσίαση που είναι περισσότερο συναίσθημα παρά θέαμα, μια ωδή στη Χαρά και στην Ομορφιά.

Για τον ίδιο, το MadWalk αποτελεί μια σπάνια στιγμή συνάντησης δύο κόσμων που συνδιαλέγονται φυσικά: της μόδας και της μουσικής. Είναι ο καμβάς όπου οι ήχοι και τα υφάσματα αφηγούνται την ίδια ιστορία με διαφορετική γλώσσα. Όπως έχει πει ο ίδιος, από τα νεανικά του χρόνια ένιωθε αυτή τη σύνδεση· «όταν ήμουν στην εφηβεία, ντυνόμουν ανάλογα με το ποιο συγκρότημα ήταν στη μόδα». Αυτή η προσωπική σχέση με τη μουσική διατρέχει και τη νέα του συλλογή, που αντλεί έμπνευση από την έννοια της ομορφιάς, της αληθινής, εκείνης που δεν υπακούει στις τάσεις ούτε στους κανόνες της εποχής.

Η συλλογή φέρει τον τίτλο BEAUTIFUL, ένα όνομα τόσο απλό όσο και περιεκτικό, που συμπυκνώνει όλο το νόημα του έργου του. Πρόκειται για έναν ύμνο στην ομορφιά που απορρέει από την ισορροπία και την αυθεντικότητα. Η παρουσίαση του Βασίλη Ζούλια στο MadWalk 2025 by Three Cents στοχεύει να μεταδώσει ένα συναίσθημα φωτεινό… τη χαρά. Μια χαρά που μετουσιώνεται σε φόρμες, σε ραφές, σε υφάσματα που κινούνται με ανάλαφρη ενέργεια.

Η γυναίκα που φορά τα ρούχα του δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Απλώς είναι. Ο σχεδιαστής επιμένει πως το πραγματικό στυλ δεν επιβάλλεται… αναδύεται. Μια γυναίκα είναι καλοντυμένη μόνο όταν έχει δυνατό προσωπικό στυλ, γιατί τότε η μόδα γίνεται αντανάκλαση της ψυχής της. Στην πασαρέλα του φετινού MadWalk θα δούμε γυναίκες με προσωπικότητα, ντυμένες με ρούχα που εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και μια αδιόρατη νοσταλγία για εποχές όπου η κομψότητα ήταν στάση ζωής.

Η φιλοσοφία του Βασίλη Ζούλια παραμένει σταθερή: η μόδα δεν είναι επίδειξη, αλλά έκφραση προσωπικότητας. Και ίσως αυτή ακριβώς η πίστη του να είναι το μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Περικλής Κονδυλάτος: Όταν το κόσμημα γίνεται τέχνη

Ο Περικλής Κονδυλάτος είναι ένας δημιουργός που κινείται στα όρια μεταξύ τέχνης και μόδας, αναζητώντας πάντοτε την ισορροπία ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το ονειρικό. Οι δημιουργίες του υπερβαίνουν τη συμβατική έννοια του κοσμήματος και αποκτούν διάσταση γλυπτών, συνδυάζοντας συμβολισμό, φαντασία και τεχνική αρτιότητα.

Για τον Περικλή Κονδυλάτο, το MadWalk 2025 by Three Cents είναι μια διοργάνωση συνυφασμένη με τα νιάτα, τη χαρά, την ανεμελιά και την αισιοδοξίας. Είναι μια γιορτή δημιουργικότητας που αποπνέει αισιοδοξία και ελευθερία, στοιχεία που καθρεφτίζονται και στη φετινή του δουλειά.

Η νέα του συλλογή έχει ως κεντρικό άξονα την ουσιαστική, αντικειμενική ομορφιά και την καλαισθησία, αξίες που ο δημιουργός θεωρεί αναγκαίες σε μια εποχή που φλερτάρει επικίνδυνα με το χάος και τη διαστρέβλωση των εννοιών. Για τον Περικλή Κονδυλάτο, το ωραίο εμπεριέχει αρμονία και ανυψώνει τον άνθρωπο. Οτιδήποτε άλλο, όσο εντυπωσιακό κι αν φαίνεται, στερείται νοήματος, είναι απλώς άσχημο.

Αναζητώντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στο wearable και το art piece, ο σχεδιαστής κατορθώνει να μεταφέρει την τέχνη στην καθημερινότητα χωρίς να χάνει την ουσία της. Στις δημιουργίες υψηλής ραπτικής η τέχνη εκφράζεται με τρόπο τολμηρό και γλυπτικό, ενώ στις prêt-à-porter συλλογές του ο άξονας παραμένει πάντα η γυναίκα της καθημερινότητας, εκείνη που θέλει να αισθάνεται ξεχωριστή χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολές.

Κάθε νέα συλλογή για τον Περικλή Κονδυλάτο είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Στο MadWalk 2025 by Three Cents ο δημιουργός δεν επιδιώκει απλώς να εντυπωσιάσει. Ο εντυπωσιασμός, για εκείνον, δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός. Το ζητούμενο είναι να αγγίξει το κοινό, να το κάνει να νιώσει ότι αυτό που βλέπει το αφορά ουσιαστικά. Θέλει να το εκπλήξει, να το παρασύρει σε μια εμπειρία αισθητική και συναισθηματική, ώστε να φύγει έχοντας δει κάτι περισσότερο απ’ ό,τι περίμενε.

Απέναντι στην έννοια των trends στέκεται αμετακίνητος. Θεωρεί ότι τα ρεύματα που επιβάλλονται ως μόδα σπάνια έχουν βάθος και ότι το στυλ δεν μπορεί να είναι προϊόν μίμησης μιας τάσης της μόδας. Για τον Περικλή Κονδυλάτο, το στυλ είναι πρωτίστως γνώση του εαυτού, μια ήρεμη βεβαιότητα και όχι αγωνιώδης προσπάθεια να ακολουθήσει κανείς εικόνες που έχουν φτιάξει άλλοι. Όταν κάτι ορίζεται απλώς ως trend, συνήθως είναι ήδη ξεπερασμένο.

Η εικόνα της γυναίκας που θεωρεί πραγματικά καλοντυμένη έχει επίσης τη δική του σαφήνεια. Είναι η γυναίκα που δεν προσπαθεί υπερβολικά να δείχνει νεότερη, πλουσιότερη ή πιο ελκυστική. Η υπερπροσπάθεια, λέει, είναι κουραστική, και οι άνθρωποι είναι ήδη αρκετά κουρασμένοι για να τους κουράζουμε περισσότερο με την όψη μας. Η αληθινή κομψότητα προκύπτει από την απλότητα και τη σιγουριά, από την ισορροπία και την ηρεμία που πηγάζει από μέσα.

Στο φετινό MadWalk 2025 by Three Cents, ο Περικλής Κονδυλάτος παρουσιάζει μια συλλογή που δεν υπηρετεί τις τάσεις αλλά την ουσία. Μια συλλογή που επαναφέρει τη συζήτηση για το τι σημαίνει πραγματικά ωραίο, εκεί όπου η αρμονία, η καθαρότητα και η αυθεντικότητα γίνονται μορφή. Γιατί στα χέρια του, το κόσμημα παύει να είναι ένα απλό αξεσουάρ. Μεταμορφώνεται σε τέχνη με σκοπό.

Η Josephine μετατρέπει τον ρυθμό σε εικόνα και την εικόνα σε συναίσθημα

Η Josephine αντιμετωπίζει το MadWalk 2025 by Three Cents σαν μια μεγάλη γιορτή. Για εκείνη, είναι η στιγμή που η μουσική συναντά το στιλ, όπου ο ρυθμός και η εικόνα γίνονται ένα. Αυτή η διοργάνωση, κατά την ίδια, της δίνει τη δυνατότητα να δείξει μια πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του εαυτού της, όχι μόνο μέσα από τη φωνή, αλλά και μέσα από την αισθητική και την κίνηση.

Η φετινή της εμφάνιση υπόσχεται ένταση και συναίσθημα. Θα έχει ενέργεια, θηλυκότητα και δυναμισμό, αλλά και την εξομολόγηση μιας πιο προσωπικής πτυχής… την αποκάλυψη της τρυφερής και ευαίσθητης πλευράς της. Η Josephine επιδιώκει το κοινό να ζει τη στιγμή μαζί της, να αισθάνεται τον παλμό της σκηνής όπως τον βιώνει και η ίδια. Κάθε της performance είναι μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη φλόγα και τη λεπτότητα του συναισθήματος, ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία.

Στις εμφανίσεις της εμπλέκεται σε κάθε λεπτομέρεια, ειδικά όταν πρόκειται για το outfit. Το θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της έκφρασης, ένα μέσο που συμπληρώνει την ιστορία που αφηγείται με τη μουσική της. Δουλεύει πάντα σε στενή συνεργασία με τον στυλίστα της, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι απόλυτα αληθινό και να μεταδίδει το σωστό συναίσθημα.

Η Josephine πιστεύει ακράδαντα πως η μουσική και η μόδα είναι πλέον αλληλένδετες. Ο σύγχρονος θεατής δεν ακούει μόνο, βλέπει κιόλας. Η εικόνα έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας και, όταν συνδέεται οργανικά με τον ήχο, γεννιέται κάτι πιο πλήρες, πιο ουσιαστικό, σχεδόν ενδόμυχο.

Η Josephine για να περιγράψει τη φετινή της εμφάνιση στα MadWalk 2025 by Three Cents διάλεξε τρεις λέξεις: θηλυκή, δυνατή, ζωντανή. Τρεις λέξεις που συνοψίζουν όχι μόνο το στίγμα της παρουσίας της στη σκηνή, αλλά και τη συνολική της φιλοσοφία, μια γυναίκα με ένταση, ευαισθησία και απόλυτη πίστη στη δύναμη της έκφρασης.

Το MadWalk 2025 by Three Cents δεν είναι απλώς μια βραδιά μόδας και μουσικής, είναι ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό manifesto. Μια στιγμή όπου η αισθητική συναντά τον ρυθμό, όπου η δημιουργία μεταμορφώνεται σε εμπειρία.

Και εκεί, στο φως των προβολέων, ανάμεσα σε υφάσματα που κινούνται και νότες που πάλλονται, η ομορφιά αποκτά ήχο και η μουσική, σχήμα. Αυτό ακριβώς είναι το MadWalk 2025 by Three Cents.

