Fashion 18.11.2025

Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα

Η καρό φούστα κυριαρχεί αυτόν τον χειμώνα, προσφέροντας κομψότητα, διακριτική πολυτέλεια και city-chic αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καρό μοτίβο έχει κάτι που αμέσως δίνει σε κάθε outfit μια αίσθηση κομψότητας και υψηλής αισθητικής. Αυτόν τον χειμώνα, οι fashion insiders αντικαθιστούν τα τζιν με μακριές καρό φούστες σε κάθε εκδοχή. Από tailored μάλλινες maxi φούστες με πιέτες μέχρι πιο μαλακές, βαμβακερές εκδοχές που φτάνουν στη μέση της γάμπας, το κλασικό αυτό pattern δείχνει ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο όταν συνδυάζεται με βασικά χειμερινά κομμάτια όπως μπότες μέχρι το γόνατο και cozy πανωφόρια. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που δείχνει ταυτόχρονα περιποιημένο και effortless, ανεξαρτήτως περίστασης.

Η σύγχρονη εκδοχή της τάσης εστιάζει στην ισορροπία. Μια δομημένη καρό maxi φούστα μπορεί να συνδυαστεί με λεπτό ζιβάγκο και λεπτή ζώνη για μια κομψή και καθαρή σιλουέτα, ενώ η πιο χαλαρή προσέγγιση περιλαμβάνει oversized πλεκτά που μπαίνουν διακριτικά μέσα στη φούστα. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα αποπνέει «old-money» αισθητική, ένας συνδυασμός παραδοσιακής κομψότητας και μοντέρνου μινιμαλισμού που ορίζει το χειμερινό στιλ αυτή τη σεζόν.

https://www.instagram.com/laurendouglass.stylist/

Διάβασε επίσης: Η Stella McCartney αποχαιρετά το κατάστημά της στην Old Bond Street με τον Robert De Niro

Για ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, οι μακριές φούστες που φτάνουν μέχρι τον αστράγαλο προσθέτουν ένταση και μια μοντέρνα, αστική αίσθηση. Συνδύασέ τες με ψηλές δερμάτινες μπότες, είτε ίσιες είτε με τακούνι, για μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας που κυριαρχεί από τους δρόμους του Παρισιού μέχρι το κέντρο της Νέας Υόρκης.

https://www.instagram.com/emilisindlev/
https://www.instagram.com/rebeccaferrazwyatt/

Οι φετινές καρό φούστες έχουν ιδιαίτερο sophistication. Τονικά μοτίβα, διακριτικά καρό και ουδέτερα χρώματα όπως καμηλό, ανθρακί και σοκολατί, συνδυάζονται με luxe υφές όπως κασμίρι και δέρμα. Έτσι, αποδεικνύεται ότι δεν χρειάζεσαι τζιν για να δείχνεις κομψή και περιποιημένη τον χειμώνα, αρκεί να φορέσεις την ιδανική καρό φούστα.

Διάβασε επίσης: French chic: Τα loafers που θα αναβαθμίσουν κάθε σου χειμερινή εμφάνιση

 

