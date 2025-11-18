Beauty 18.11.2025

Με αυτή τη χειμερινή skincare ρουτίνα το δέρμα σου θα σου πει «ευχαριστώ»

skincare
Βαθιά ενυδάτωση και λάμψη για ξηρό χειμερινό δέρμα, με ρουτίνα που προστατεύει και προσφέρει απαλότητα όλη μέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας είναι εδώ και ο ξηρός, κρύος αέρας, οι θερμαντικές συσκευές και η μειωμένη υγρασία μπορούν να κάνουν το δέρμα να φαίνεται άτονο, τραχύ και αφυδατωμένο. Ταυτόχρονα, πολλές γυναίκες παρατηρούν έντονη αίσθηση τραβήγματος και κοκκινίλες, ιδιαίτερα στις πιο ευαίσθητες περιοχές του προσώπου. Η εντατική ενυδάτωση γίνεται λοιπόν πιο απαραίτητη από ποτέ, όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά και για την υγεία της επιδερμίδας.

Μια σωστή ρουτίνα ενυδάτωσης για τον χειμώνα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη, αλλά πρέπει να στοχεύει σε βαθιά ενυδάτωση και προστασία. Η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων, η σωστή σειρά εφαρμογής και η συνέπεια μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμα και το πιο ξηρό δέρμα, προσφέροντας άμεση απαλότητα, ελαστικότητα και λαμπερή όψη που διαρκεί όλη μέρα.

Pinterest

Διάβασε επίσης: Mom cut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα σου γλιτώσει ώρες από το καθημερινό styling

Βήμα 1: Καθαρισμός χωρίς στέγνωμα

Επίλεξε ένα ήπιο, ενυδατικό καθαριστικό που αφαιρεί ρύπους και μακιγιάζ χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά έλαια της επιδερμίδας. Αποφεύγεις τα προϊόντα με σκληρά στοιχεία, που ενισχύουν την ξηρότητα.

Βήμα 2: Τόνωση και προετοιμασία

Ένα toner χωρίς αλκοόλ ή ενυδατικό essence βοηθά στην αποκατάσταση του pH της επιδερμίδας και προετοιμάζει το δέρμα να δεχτεί καλύτερα την επόμενη φάση ενυδάτωσης.

skincare
Pinterest

Βήμα 3: Serum για βαθιά ενυδάτωση

Τα serum με υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη ή βιταμίνες (C, E) διεισδύουν σε βάθος, ενισχύουν την ελαστικότητα και προσφέρουν άμεση λάμψη.

Βήμα 4: Ενυδατική κρέμα

Επίλεξε πλούσια κρέμα με φυσικά έλαια, ceramides ή shea butter, που κλειδώνει την υγρασία και δημιουργεί προστατευτικό φράγμα ενάντια στην ξηρότητα.

swma_skincare
Pinterest

Βήμα 5: Προστασία και τη νύχτα

Το πρωί, μην ξεχνάς αντηλιακό για να προστατεύεις το δέρμα από UVA/UVB, ενώ το βράδυ μπορείς να προσθέσεις sleeping mask για έξτρα θρέψη και αναζωογόνηση κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Με αυτή τη ρουτίνα, ακόμα και οι πιο κρύες μέρες του χειμώνα δεν θα αφήσουν το δέρμα σου να δείχνει αφυδατωμένο ή θαμπό. Η συνέπεια και τα σωστά προϊόντα είναι το μυστικό για μια ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα όλη τη σεζόν.

Διάβασε επίσης: Lip flip: To trick που λατρεύει το TikTok για γεμάτα χείλη χωρίς ενέσεις

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty skincare χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Alex Warren μετατρέπει την ανακοίνωση της περιοδείας του σε παράσταση με την Jennifer Aniston

Ο Alex Warren μετατρέπει την ανακοίνωση της περιοδείας του σε παράσταση με την Jennifer Aniston

18.11.2025
Επόμενο
Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα

Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα

18.11.2025

Δες επίσης

Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση
Fashion

Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση

18.11.2025
Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

18.11.2025
Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα
Fashion

Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα

18.11.2025
Κέικ μελομακάρονο: Το γλυκό που θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα
Food

Κέικ μελομακάρονο: Το γλυκό που θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα

17.11.2025
Οι top 5 εφαρμογές που πρέπει να έχεις στο κινητό για να οργανώσεις χειμερινό ταξίδι χωρίς άγχος
Life

Οι top 5 εφαρμογές που πρέπει να έχεις στο κινητό για να οργανώσεις χειμερινό ταξίδι χωρίς άγχος

17.11.2025
Η σαλάτα που λειτουργεί σαν ρετινόλη και φέρνει φυσική λάμψη στην επιδερμίδα
Life

Η σαλάτα που λειτουργεί σαν ρετινόλη και φέρνει φυσική λάμψη στην επιδερμίδα

17.11.2025
Βαριέσαι το γυμναστήριο αλλά θέλεις sixpack; Αυτές οι 3 ασκήσεις κοιλιακών θα σε μεταμορφώσουν
Fitness

Βαριέσαι το γυμναστήριο αλλά θέλεις sixpack; Αυτές οι 3 ασκήσεις κοιλιακών θα σε μεταμορφώσουν

17.11.2025
Αυτά τα 5 ζώδια θα δουν μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες το 2026
Life

Αυτά τα 5 ζώδια θα δουν μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες το 2026

17.11.2025
7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)
Life

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

17.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη