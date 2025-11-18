Μουσικά Νέα 18.11.2025

Ο Alex Warren μετατρέπει την ανακοίνωση της περιοδείας του σε παράσταση με την Jennifer Aniston

Ο Alex Warren παρουσίασε με θεατρικό και απολαυστικό τρόπο την πρώτη του περιοδεία σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, με την Jennifer Aniston και τον Max Greenfield να πρωταγωνιστούν σε ένα σατιρικό βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση. Το κλιπ αντλεί έμπνευση από το μιούζικαλ «Annie» και συνεχίζει την κωμική αφήγηση που είχε εγκαινιάσει ο Alex Warren στην ευρωπαϊκή εκδοχή της ανακοίνωσης.

Στο βίντεο, ο Alex Warren εμφανίζεται σε υποτιθέμενη δικαστική αίθουσα, όπου η Jennifer Aniston ενσαρκώνει τη δικαστή. «Βρίσκεστε εδώ επειδή η μικρή ορφανή Annie σας μηνύει και εμποδίζει την περιοδεία σας» δηλώνει η Jennifer Aniston. Η νεαρή ηθοποιός που υποδύεται την Annie κατηγορεί τον καλλιτέχνη ότι «έκλεψε ολόκληρο το στιλ της», με τον Warren να απαντά. «Δεν μπορώ να ελέγξω το γεγονός ότι οι γονείς μου έχουν πεθάνει». Ο Max Greenfield εμφανίζεται στη συνέχεια για να δώσει την ανατροπή που επιτρέπει στον Alex Warren να συνεχίσει κανονικά την περιοδεία του.

Ο Alex Warren, ο οποίος έχει ήδη αποσπάσει υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, επιβεβαίωσε μέσω Instagram την έναρξη της προπώλησης. Η περιοδεία ξεκινά στις 25 Μαΐου στο Bridgestone Arena του Nashville και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Camp Kesem μέσω της οργάνωσης PLUS1, στηρίζοντας παιδιά των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν τον καρκίνο.

Το άλμπουμ του Warren με τίτλο «You’ll Be Alright, Kid» έχει ήδη καθιερώσει τον καλλιτέχνη, φτάνοντας στο Νο5 του Billboard 200 και παραμένοντας στη δεκάδα επί δεκατρείς εβδομάδες. Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται τα τραγούδια «Ordinary», «Eternity», «Bloodline» με τον Jelly Roll, «On My Mind» με τη Rosé και «Burning Down» με τον Joe Jonas.

Με αυτή τη θεατρική ανακοίνωση, ο Alex Warren αποδεικνύει πως η άνοδος του στις μεγάλες σκηνές συνοδεύεται από εξίσου ευρηματικό επικοινωνιακό ταλέντο.

