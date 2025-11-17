Κέικ μελομακάρονο: Το γλυκό που θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα

Ένα αφράτο και αρωματικό κέικ που φέρνει τη γεύση των παραδοσιακών μελομακάρονων σε κάθε μπουκιά, ιδανικό για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Η μαγεία των Χριστουγέννων δεν κρύβεται μόνο στα λαμπάκια και τη στολισμένη ατμόσφαιρα. Κρύβεται και στις γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις, στις μυρωδιές που γεμίζουν το σπίτι και στην απόλαυση που νιώθουμε με κάθε μπουκιά. Αν αγαπάς τα παραδοσιακά ελληνικά γλυκά αλλά θέλεις να τα απολαμβάνεις με μια πιο μοντέρνα εκδοχή, το cake μελομακάρονο είναι η ιδανική επιλογή. Σου φέρνει όλη τη γεύση του χριστουγεννιάτικου γλυκού σε ένα αφράτο, αρωματικό και ζουμερό κέικ που γίνεται αμέσως το επίκεντρο του γιορτινού τραπεζιού.

Το μυστικό της επιτυχίας του είναι ο συνδυασμός κλασικών συστατικών με την έξτρα πινελιά της δημιουργικότητας. Το μέλι, η κανέλα, το γαρύφαλλο και το πορτοκάλι δίνουν στο κέικ αυτόν τον χαρακτηριστικό αρωματικό χαρακτήρα, ενώ τα σπασμένα μελομακάρονα στο εσωτερικό προσφέρουν υφή και μια έκρηξη γεύσης σε κάθε κομμάτι. Το αποτέλεσμα είναι ένα κέικ που μοσχοβολάει Χριστούγεννα και σε κάθε μπουκιά σε μεταφέρει κατευθείαν στη ζεστασιά του σπιτιού και στις πιο γλυκές στιγμές της γιορτής.

Υλικά για ένα cake μελομακάρονο

200 γρ βούτυρο

100 γρ μέλι

100 γρ ζάχαρη

4 αυγά

120 γρ χυμό πορτοκαλιού

240 γρ αλεύρι

12 γρ baking powder

1 κ.γ. κανέλα

1/4 κ.γ. γαρύφαλλο

Ξύσμα πορτοκαλιού

5 μελομακάρονα σπασμένα

Οδηγίες

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C και ετοιμάζεις μια φόρμα για κέικ βουτυρωμένη ή με λαδόκολλα.

Σε ένα μπολ χτυπάς το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει κρεμώδες. Προσθέτεις τα αυγά ένα-ένα και συνεχίζεις το χτύπημα.

Ανακατεύεις το μέλι και τον χυμό πορτοκαλιού και προσθέτεις το ξύσμα πορτοκαλιού.

Σε ξεχωριστό μπολ αναμειγνύεις το αλεύρι με το baking powder, την κανέλα και το γαρύφαλλο. Σταδιακά προσθέτεις τα στερεά υλικά στο μείγμα με τα υγρά, ανακατεύοντας απαλά.

Τέλος, προσθέτεις τα σπασμένα μελομακάρονα και ανακατεύεις πολύ απαλά ώστε να ενσωματωθούν χωρίς να λιώσουν τελείως.

Ρίχνεις το μείγμα στη φόρμα και ψήνεις για περίπου 45-50 λεπτά ή μέχρι μια οδοντογλυφίδα που θα βάλεις στο κέντρο να βγαίνει καθαρή.

Αφήνεις να κρυώσει πριν το κόψεις, για να σταθεροποιηθεί η υφή και να αναδειχθούν όλα τα αρώματα.

Αυτό το κέικ είναι η απόλυτη γιορτινή απόλαυση. Μοσχοβολάει μέλι και μπαχαρικά, έχει τρυφερή υφή και η κάθε μπουκιά κρύβει μικρά κομμάτια μελομακάρονου που κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο μοναδική. Ιδανικό για να συνοδεύσει τον καφέ σου, να γίνει το επιδόρπιο στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή απλά να σου φτιάξει τη διάθεση σε μια χειμωνιάτικη μέρα.

