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Beauty 08.06.2026

Pill Box Manicure: Η νέα εμμονή στα νύχια έχει retro vibes!

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Το πιο ανατρεπτικό nail trend του φετινού καλοκαιριού που συνδυάζει ρετρό αισθητική και έντονα χρώματα που φτιάχνουν τη διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καλοκαίρι είναι αναμφίβολα η εποχή που η δημιουργικότητα στο μανικιούρ φτάνει στο απόγειό της. Ενώ τον χειμώνα προτιμάμε συχνά πιο moody ή μινιμαλιστικές επιλογές, η ζέστη μας προκαλεί να πειραματιστούμε, οδηγώντας σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά beauty trends. Φέτος, μετά τα «iced» φινιρίσματα και τις έντονες αποχρώσεις, μια νέα εμμονή έχει κατακλύσει τα social media: το «pill box manicure».

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https://www.instagram.com/chummy.nails/

Το όνομα ίσως σου ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά μην ανησυχείς, δεν χρειάζεται να κολλήσεις κάτι πάνω στα νύχια σου. Η διάσημη manicurist Queenie Nguyen έφερε στο προσκήνιο αυτό το quirky trend, το οποίο εμπνέεται οπτικά από τις δίχρωμες κάψουλες των φαρμάκων. Το στυλ αυτό χαρακτηρίζεται από έντονους χρωματικούς συνδυασμούς, όπου το κάθε νύχι χωρίζεται ακριβώς στη μέση, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει τα κουτάκια με τις βιταμίνες της εβδομάδας.

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Το pill box manicure είναι παιχνιδιάρικο, νοσταλγικό, ρετρό και ταυτόχρονα εξαιρετικά σύγχρονο. Παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση, είναι ίσως πιο εύκολο να το πετύχεις από ένα κλασικό γαλλικό μανικιούρ, καθώς δεν απαιτεί την απόλυτη ακρίβεια μιας λεπτής γραμμής. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να χωρίσεις την επιφάνεια του νυχιού σου στη μέση και να επιλέξεις δύο χρώματα σε έντονη αντίθεση. Αν και το trend «εκτοξεύτηκε» πρόσφατα στη Δύση, οι experts της κορεάτικης ομορφιάς το στηρίζουν εδώ και χρόνια, καθιστώντας το πλέον την πιο ενδιαφέρουσα εναλλακτική για το φετινό καλοκαίρι.

manicure
https://www.instagram.com/_citre/

Όσο για τον τρόπο που μπορείς να το υιοθετήσεις, οι επιλογές είναι άπειρες. Μπορείς να παίξεις με πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς σε κάθε νύχι για ένα πιο εκκεντρικό look, ή να περιοριστείς σε έναν χρωματικό τόνο για όλο το σετ αν θέλεις κάτι πιο διακριτικό. Ακόμα, μπορείς να συνδυάσεις ένα έντονο χρώμα με ένα ουδέτερο, ίσως και με λίγο shimmer για extra λάμψη. Όπως αναφέρει η Queenie Nguyen, ο συνδυασμός πλούσιων τόνων με πιο απαλά χρώματα δημιουργεί μια αισθητική που θυμίζει vintage μπολ με καραμέλες, χαρίζοντας μια ιδιαίτερη retro νότα στο καλοκαιρινό σου στυλ. Είτε το επιλέξεις για τις διακοπές σου είτε για τις καθημερινές σου εμφανίσεις, το pill box manicure είναι η απόδειξη ότι το 2026 το μανικιούρ σου χρειάζεται μια δόση από έντονο χρώμα και φαντασία.

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beauty μανικιούρ νύχια
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