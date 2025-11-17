Ταξίδι 17.11.2025

Οι top 5 εφαρμογές που πρέπει να έχεις στο κινητό για να οργανώσεις χειμερινό ταξίδι χωρίς άγχος

Κατέβασέ τες πριν φύγεις και ταξίδεψε με σιγουριά, όποιον χειμερινό προορισμό κι αν επιλέξεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χειμώνας είναι η εποχή που τα ταξίδια θέλουν κάτι παραπάνω από ενθουσιασμό: χρειάζονται οργάνωση, καλή πληροφόρηση και προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο. Από απότομες αλλαγές καιρού μέχρι δύσβατους δρόμους και κλειστά καταλύματα, ένα χειμερινό getaway μπορεί να γίνει πραγματική πρόκληση, εκτός αν έχεις τα σωστά εργαλεία.

Για να κάνεις το ταξίδι σου πιο ασφαλές και εντελώς stress-free, συγκεντρώσαμε τις 5 καλύτερες εφαρμογές που θα σου λύσουν τα χέρια πριν και κατά τη διάρκεια του χειμερινού ταξιδιού σου.

1. AccuWeather – Για ακριβείς προβλέψεις καιρού

Ο καιρός τον χειμώνα αλλάζει συνεχώς, ειδικά σε ορεινούς προορισμούς. Το AccuWeather δίνει λεπτομερείς ωριαίες προβλέψεις, alerts για χιονοπτώσεις, παγετό ή θυελλώδεις ανέμους, καθώς και RealFeel Temperature για να ξέρεις ακριβώς πώς θα νιώθεις τη θερμοκρασία.

Ιδανικό για:

  • όσους ταξιδεύουν σε βουνά ή χιονοδρομικά
  • όσους θέλουν να προγραμματίσουν δραστηριότητες χωρίς εκπλήξεις
  • road trips με κακοκαιρία
2. Google Maps – Για ασφαλή και ξεκάθαρη πλοήγηση

Ειδικά τον χειμώνα, το να γνωρίζεις ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, ποιος έχει έργα ή κίνηση είναι ζωτικής σημασίας. Το Google Maps ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και σου δίνει εναλλακτικές διαδρομές εάν κάποιος δρόμος κλείσει λόγω χιονιού. Επίσης, μπορείς να κατεβάσεις offline χάρτες, τέλειο για ορεινές περιοχές με κακό σήμα.

3. Booking.com – Για εύκολη εύρεση ζεστού καταλύματος

Τον χειμώνα πολλοί προορισμοί γεμίζουν γρήγορα, ενώ κάποια μικρά καταλύματα δουλεύουν εποχικά. Το Booking σου δείχνει άμεσα διαθεσιμότητες, τιμές και reviews για θέρμανση, καθαριότητα και θέση, βασικά πράγματα που δεν θέλεις να ρισκάρεις στο κρύο. Δώσε βάση στα σχόλια για θέρμανση και ζεστό νερό!

4. PackPoint – Για να μην ξεχάσεις τίποτα σημαντικό

Χειμωνιάτικο ταξίδι σημαίνει πολλά πράγματα. Θερμικά, γάντια, φορτιστές, power bank, ρούχα σε στρώσεις… Το PackPoint φτιάχνει για εσένα προσωποποιημένη packing list με βάση τον προορισμό, τον καιρό και το είδος του ταξιδιού σου.

Δεν θα ξεχάσεις ποτέ ξανά:

  • μπουφάν
  • γάντια
  • φορτιστές
  • ορειβατικά παπούτσια
  • …και ό,τι άλλο χρειάζεσαι!
5. Roadtrippers – Για ασφαλή και οργανωμένα χειμερινά road trips

Αν σχεδιάζεις χειμερινό road trip, το Roadtrippers είναι η εφαρμογή που θα σου δώσει διαδρομές, σημεία ενδιαφέροντος, ξεκούρασης, πρατήρια, σημεία ανεφοδιασμού και warnings για δύσκολες διαδρομές. Έτσι δεν θα βρεθείς ποτέ σε απομονωμένο δρόμο χωρίς προετοιμασία.

Ιδανικό για:

  • Ζαγοροχώρια
  • Ευρυτανία
  • Πήλιο
  • Ορεινά χωριά με δύσκολη πρόσβαση
Το χειμερινό ταξίδι θέλει λίγη παραπάνω φροντίδα αλλά με τις σωστές εφαρμογές, κάθε απόδραση γίνεται ασφαλής, οργανωμένη και πολύ πιο απολαυστική. Κατέβασέ τες πριν φύγεις και ταξίδεψε με σιγουριά, όποιον χειμερινό προορισμό κι αν επιλέξεις!

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

