Ο Γιώργος Κακοσαίος στο OK!: Η νέα δισκογραφική του δουλειά και οι live εμφανίσεις

Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει στον Θέμη Γεωργαντά για τις ζωντανές εμφανίσεις του, τη νέα δισκογραφική του δουλειά και τις πιο προσωπικές του στιγμές
Η νέα ενότητα της εκπομπής OK!, Themis is Calling, έφερε μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον αέρα έναν από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Γιώργο Κακοσαίο. Σε μια ζεστή και χαλαρή συζήτηση με τον Θέμη Γεωργαντά, ο τραγουδιστής μίλησε για το νέο του ξεκίνημα στο Lux, την αγάπη του κόσμου και τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

«Ο κόσμος αγκάλιασε αυτά τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα και σήμερα είμαστε πάρα πολύ καλά», είπε ο Γιώργος για την πρώτη του εμφάνιση στο Lux. Πρόσθεσε πως η εμπειρία αυτή ήταν πρωτόγνωρη για εκείνον: «Είναι τέτοιο άγχος που δεν έχω ξαναπεράσει στη ζωή μου». Ωστόσο, όπως ο ίδιος τόνισε, το άγχος είναι δημιουργικό και βοηθάει τους καλλιτέχνες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Μίλησε επίσης για τη νέα του δισκογραφική δουλειά και τη συνεργασία του με τη στιχουργό Ελένη Γιαννατσούλια: «Όλα καινούρια, έχουμε ήδη δύο τραγούδια και τώρα βγάλαμε το “Ούτε εχθροί ούτε φίλοι”, σε στίχους της Ελένη Γιαννατσούλια και μουσική δική μου. Ελπίζω να το αγκαλιάσει ο κόσμος».

Στο πλαίσιο ενός μικρού παιχνιδιού γρήγορων ερωτήσεων, αποκάλυψε πλευρές της προσωπικότητάς του με τρεις λέξεις: «Δουλευταρά, ψυχαναγκαστικός και ευγενικός», ενώ παραδέχθηκε πως το πρώτο του celebrity crush ήταν η Jennifer Aniston. Όσο για τις μουσικές προτιμήσεις του, όταν κλήθηκε να επιλέξει ένα μόνο είδος για τη ζωή του, απάντησε απλά: «Λαϊκά».

Η τηλεφωνική κλήση ολοκληρώθηκε με τον Θέμη Γεωργαντά να επισημαίνει την ταπεινότητα και την αμεσότητα του καλλιτέχνη, αλλά και την επιτυχία που έχει καταγράψει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Γιώργος Κακοσαίος συνεχίζει δυναμικά τις εμφανίσεις του στο Lux, υπόσχεται όμορφες μουσικές στιγμές και παραμένει, όπως πάντα, προσιτός και αληθινός με τους θαυμαστές του.

