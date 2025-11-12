Εκπομπές Mad TV 12.11.2025

H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»

Από την επιστροφή της στο MAD Radio μέχρι τα προσωπικά της μυστικά, η Αντιγόνη Βιντιάδη μοιράζεται τις εμπειρίες, τις προτιμήσεις και τα red flags της
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην τελευταία εκπομπή του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την Αντιγόνη Βιντιάδη, γνωστή από το MAD Radio 106,2, για μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, εμπειρίες και προσωπικές αποκαλύψεις. Η ίδια μίλησε για την επιστροφή της στη δουλειά μετά τη γέννηση του παιδιού της, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «εφιαλτική», και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να δείχνει στο παιδί της ότι η μαμά μπορεί να είναι δυνατή και ανεξάρτητη: «Θέλω να νιώθει ότι η μαμά του είναι δυνατή, είναι ανεξάρτητη, της αρέσει να δουλεύει».

Η δημοσιογράφος περιέγραψε την επαγγελματική της πορεία, από την πρακτική στην ΕΡΤ και τη συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ έως τις πρωινές εκπομπές στο ραδιόφωνο και το Netflix, σημειώνοντας τη σημασία της συνεχούς μάθησης και της δημιουργικότητας: «Μου αρέσει να μαθαίνω να μοντάρω, να ψάχνω τα αρχεία, να παίρνω συνεντεύξεις».

Διάβασε επίσης: Ο Γιάννης Τουμπάνος στο Talk to MAD: Από το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 στον ρόλο του πατέρα

Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις των τηλεοπτικών πάνελ και των σύγχρονων εκπομπών ψυχαγωγίας, εκφράζοντας την επιθυμία της για αυθεντικότητα και νέα πρόσωπα στον χώρο: «Θέλω λίγο πιο πολύ οριτζινάλιτι στον άνθρωπο, δεν με χαλάει να βλέπω σοβαρά θέματα και ελαφριά μαζί».

Αποκάλυψε τα μελλοντικά της σχέδια που συνδέονται με τη μόδα, τα events και τη μητρότητα: «Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι με κέντρο το παιδί, το οποίο να περιλαμβάνει μέσα και μόδα, να κάνουμε events». Η συνέντευξη ανέδειξε την Αντιγόνη ως μια δυνατή και πολυδιάστατη προσωπικότητα, που ισορροπεί με χάρη ανάμεσα στην οικογένεια, τη δουλειά και τη δημιουργική της έκφραση.

Διάβασε επίσης: Ο Τρύφωνας Νάκης στο Talk to MAD: Από τη φωτογραφία στο interior design και τη Νέα Υόρκη

Talk To Mad Αντιγόνη Βιντιάδη
Αντιδράσεις στο Χ για τον Νίκο Οικονομόπουλο που τραγούδησε Δημήτρη Μητροπάνο

Αντιδράσεις στο Χ για τον Νίκο Οικονομόπουλο που τραγούδησε Δημήτρη Μητροπάνο

12.11.2025
Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime

Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime

12.11.2025

