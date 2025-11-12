Αντιδράσεις στο Χ για τον Νίκο Οικονομόπουλο που τραγούδησε Δημήτρη Μητροπάνο

Αρνητικά σχόλια, έντονες αντιδράσεις και η ξεκάθαρη στάση του συνθέτη για το τραγούδι του Μητροπάνου

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ερμήνευσε πρόσφατα σε επανεκτέλεση το εμβληματικό κομμάτι «Για σένα μόνο» του Δημήτρη Μητροπάνου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, υποστηρίζοντας ότι ο Μητροπάνος είναι αναντικατάστατος και κανείς δεν θα έπρεπε να αγγίζει τα τραγούδια του.

Μερικά από τα σχόλια που κυριάρχησαν ήταν: «Λατρεύω τον Οικονομόπουλο αλλά συγγνώμη, θα το ακούω μόνο από τον αγαπημένο μου Μητροπάνο», «Πώς επιτρέπουν οι εταιρείες τέτοιες ιεροσυλίες;», «Το διέλυσε», «Με αγάπη, δεν αγγίζουμε Μητροπάνο… Το κατέβασε».

Ο Γιώργος Μουκίδης, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να απαντήσει στα αρνητικά σχόλια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επανεκτέλεση του τραγουδιού έγινε με απόλυτο σεβασμό και κατόπιν συνεννόησης:

«Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά ως δώρο για κάποια γενέθλια. Το έπαιξα στον Ηλία Μπενέτο, ο οποίος πρότεινε να το δώσει στον Δημήτρη Μητροπάνο. Ο Νίκος Οικονομόπουλος με ρώτησε αν μπορεί να το πει κι εγώ του είπα “πες το”. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απολογηθούμε για κάτι τέτοιο. Τα social media έχουν δύο όψεις: καλό και κακό. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, αλλά δεν θα απαντήσω σε ανθρώπους με ψεύτικα προφίλ ή κακόβουλα σχόλια. Απαντώ μόνο σε συναδέλφους με άποψη».





Με την τοποθέτηση του Μουκίδη, η διαδικασία και οι προθέσεις πίσω από την επανεκτέλεση γίνονται σαφείς, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η κίνηση αυτή δεν είχε καμία πρόθεση ασέβειας προς τον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά ήταν μια πράξη τιμής και σεβασμού προς τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

