Tech News 09.11.2025

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πολλά αλλά δες τι δεν θα καταφέρει ποτέ

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει και να υπολογίζει, αλλά δεν θα μπορέσει ποτέ να αισθανθεί, να δημιουργήσει ή να αγαπήσει όπως ο άνθρωπος
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε προηγούμενη τεχνολογική αλλαγή. Από εργαλείο υποστήριξης έχει γίνει καθοριστικός παράγοντας ανασχηματισμού της οικονομίας, της εργασίας και της καθημερινότητας. Ωστόσο, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η πρόοδός της, το ερώτημα παραμένει: ποια είναι τα όριά της και τι δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει; Η συζήτηση στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης French Innovation Night που διοργάνωσαν η Business France και η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ισπανία, ανέδειξε ακριβώς αυτό το ερώτημα. Στο πάνελ συμμετείχαν η Elena González-Blanco García, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης στη Microsoft για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ο Javier Mallo, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων της Carrefour Spain και ο Rafael San Juan, επικεφαλής καινοτομίας στην Iberdrola.

www.freepik.com

Η Elena González-Blanco García επισήμανε την «ιλιγγιώδη ταχύτητα» της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι «το ζητούμενο είναι να τη φέρουμε από το εργαστήριο στην πραγματική ζωή». Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey (2024), περίπου 78% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ήδη κάποια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, αν και, όπως τόνισε η ίδια, «το ποσοστό αυτό υποτιμά την πραγματικότητα». Όλοι συμφώνησαν πως η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δημιουργικότητα, τη διαίσθηση και την ηθική κρίση του ανθρώπου. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Elena González-Blanco García, «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει, αλλά δεν μπορεί να νιώθει, κι αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά που κρατά τον άνθρωπο στο επίκεντρο της εξέλιξης».

www.pexels.com

Η ανθρώπινη διάσταση που δεν αντιγράφεται

Όσο εξελιγμένα κι αν γίνουν τα αλγοριθμικά μοντέλα, οι ειδικοί συμφώνησαν πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν διαθέτει τα στοιχεία που συγκροτούν την ουσία της ανθρώπινης νοημοσύνης. Η δημιουργικότητα, η διαίσθηση και η ενσυναίσθηση είναι αυτά που κάνουν τον άνθρωπο μοναδικό και αναντικατάστατο και εξακολουθούν να παραμένουν εκτός της σφαίρας των μηχανών. Η συζήτηση έκλεισε με ένα συμβολικό ερώτημα: τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η AI; Οι απαντήσεις ήταν ομόφωνες. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να εκφράσει συναισθήματα, να νιώσει, να ηγηθεί με ενσυναίσθηση. «Η AI θα μπορέσει να χτίσει το Ταζ Μαχάλ, αλλά δεν θα μάθει ποτέ τι σημαίνει να αγαπάς τον άνθρωπο που το χτίζει», συνοψίζει ο Rafael San Juan.

Κεντρική φωτογραφία: www.pexels.com

ΑΕΙ έρευνα Τεχνητή Νοημοσύνη
