Social Trends 09.11.2025

Το Dictionary.com επέλεξε το «6 7» ως λέξη της χρονιάς και το διαδίκτυο διχάζεται

Ένας αριθμός που έγινε λέξη, ένα trend που κατακτά τα social media και δείχνει πώς η γλώσσα αλλάζει ψηφιακά
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2025, το Dictionary.com εξέλεξε το «6 7» ως λέξη της χρονιάς, πυροδοτώντας έναν πανικό στο διαδίκτυο που θύμιζε συζητήσεις για διασημότητες ή εκλογικά αποτελέσματα. Είναι ένας όρος που μοιάζει με αριθμό, δεν έχει ξεκάθαρο νόημα και όμως εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας συζητήσεις για το αν μπορεί κανείς να τον χαρακτηρίσει λέξη.

Στα social media, ένας αριθμός έγινε ξαφνικά η λέξη που όλοι χρησιμοποιούν, ή τουλάχιστον προσπαθούν να καταλάβουν. Το «6 7» κυκλοφορεί παντού: σε TikTok, Instagram και memes, συνοδεύοντας χειρονομίες που κουνούν τα χέρια και εκφράζουν το γνωστό σε όλους «whatever». Είναι παράξενο, αστείο και εντελώς ακατανόητο για όσους δεν μεγαλώνουν με τη γλώσσα των memes, και ίσως ακριβώς γι’ αυτό έγινε viral.

Διάβασε επίσης: Τα 5 Gen Z trends που θα αλλάξουν το digital marketing το 2025

Η προέλευσή του βρίσκεται σε τραγούδια και αθλητικές αναφορές. Το Doot Doot (6 7) του rapper Skrilla και ο μπασκετμπολίστας LaMelo Ball, έδωσαν το έναυσμα για να αρχίσουν οι χρήστες να παίζουν με τον αριθμό, να τον προσαρμόζουν και να τον κάνουν αφορμή για αστεία, challenges και remix videos. Σύντομα, το «6 7» πέρασε από το διαδίκτυο στις σχολικές αίθουσες, προκαλώντας χαμό ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές.

Αλλά τι σημαίνει πραγματικά; Στην ουσία, δεν υπάρχει μία απάντηση. Κάποιοι το χρησιμοποιούν για να δηλώσουν μια μέτρια διάθεση, άλλοι σαν έκφραση αδιαφορίας ή αστείου, και μερικοί απλώς το λένε επειδή είναι trend. Η γλώσσα από πίσω είναι μέρος αστείου, μέρος κοινωνικού σήματος και μέρος performance, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο επικοινωνίας που αναγνωρίζεται κυρίως από τη νεότερη γενιά.

@sportscenternext It’s everywhere (via globalacademyofphoenix_aesd/IG) #espnsocial #67 ♬ original sound – SportsCenter NEXT

Η αντίδραση των μεγαλύτερων γενεών δεν άργησε, Πολλοί το θεώρησαν γελοίο ή ανησυχητικό, άλλοι ξαφνιάστηκαν που ένας αριθμός αναγνωρίζεται ως λέξη. Παρ’ όλα αυτά, η διάδοση του είναι αδιαμφισβήτητη, με τις αναζητήσεις και τις αναφορές να εκτοξεύονται μέσα σε λίγους μήνες, ξεπερνώντας λέξεις που θεωρούνται πιο «σοβαρές».

Το «6 7» δείχνει πώς η ψηφιακή εποχή μεταμορφώνει τη γλώσσα. Είναι λιγότερο για το νόημα και περισσότερο για κοινωνική σύνδεση, χιούμορ και αλληλεπίδραση. Είναι μια λέξη-φαινόμενο που δεν προσπαθεί να εξηγήσει, αλλά να φέρει κοντά όσους μιλούν τη γλώσσα των memes, και ίσως ακριβώς αυτό είναι που την κάνει τόσο δυνατή.

Διάβασε επίσης: Η Gen Z αφήνει τα ποτά και τα ξενύχτια για βραδιές με πηλό και βελόνες πλεξίματος

