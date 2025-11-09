MadWalk Banner
Σχέσεις 09.11.2025

Γιατί τα friend breakups πονάνε περισσότερο από τους ερωτικούς χωρισμούς

φιλίες
Όταν χάνεις τον άνθρωπο που ήξερες ότι θα σε καταλάβει χωρίς να χρειαστεί να πεις τίποτα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι ερωτικοί χωρισμοί είναι δύσκολοι, ναι, αλλά αν έχεις περάσει ποτέ το τέλος μιας φιλίας, ξέρεις ότι αυτός ο πόνος είναι άλλου τύπου. Δεν έχει δράμα, μηνύματα και σκηνές ζηλοτυπίας.

Έχει σιωπή, απόσταση και εκείνη τη σκληρή συνειδητοποίηση πως κάποιος που θεωρούσες «για πάντα» δεν είναι πια εκεί.

φιλία ζυγός
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πώς να καταλάβεις αν έχεις μπει σε situationship και όχι σε σχέση

Οι φίλοι είναι «οικογένεια που επιλέγεις»

Οι φιλίες, ειδικά αυτές που κρατούν χρόνια, είναι συχνά πιο βαθιές και ειλικρινείς από πολλές σχέσεις. Είναι οι άνθρωποι που σε έχουν δει στα χειρότερά σου, που ξέρουν τα πάντα για σένα και που πίστευες θα είναι πάντα δίπλα σου. Όταν χάνεις έναν τέτοιο φίλο, νιώθεις ότι χάνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου.

Γιατί πονάει τόσο πολύ;

Σε έναν ερωτικό χωρισμό υπάρχει ένα σενάριο που όλοι περιμένουμε: κάποιος χωρίζει, κάποιος πληγώνεται, κάποιος προχωρά. Αλλά σε έναν friend breakup, δεν υπάρχει manual. Δεν υπάρχει καν σαφής λόγος μερικές φορές. Μπορεί απλώς να απομακρυνθείτε σιγά-σιγά, να αλλάξετε, να χαθείτε. Και αυτό είναι που πονά περισσότερο, δεν υπάρχει closure.

Γυμναστική με φίλους: 5 λόγοι που θα σε κάνουν να μην χάσεις προπόνηση
Pinterest.com

Οι φίλοι σε ξέρουν «πραγματικά»

Ένας φίλος ξέρει ποιος είσαι όταν δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις κανέναν. Ξέρει πώς σκέφτεσαι, πώς γελάς, πώς στεναχωριέσαι. Οπότε, όταν αυτή η σχέση τελειώνει, είναι σαν να σε απορρίπτει κάποιος που σε γνώριζε ολοκληρωτικά, όχι μια εκδοχή σου, αλλά εσένα τον ίδιο.

Ο χωρισμός χωρίς σκηνή

Οι ερωτικοί χωρισμοί συνήθως έχουν ένα ξεκάθαρο τέλος. Στις φιλίες, όμως, το τέλος έρχεται αργά. Μπορεί να περάσουν μήνες χωρίς να μιλήσετε, μέχρι που κάποια στιγμή συνειδητοποιείς: Δεν είμαστε πια φίλοι. Και δεν υπήρξε ούτε ένας μεγάλος καβγάς για να το δικαιολογήσει, μόνο σιωπή.

φιλίες
Pinterest.com

Πώς να το διαχειριστείς

  • Αποδέξου το τέλος. Δεν είναι όλες οι φιλίες φτιαγμένες να κρατούν για πάντα κι αυτό δεν ακυρώνει όσα έζησες.
  • Μην ψάχνεις φταίχτες. Οι άνθρωποι αλλάζουν, και μερικές φορές απλώς δεν ταιριάζετε πια στις ίδιες φάσεις ζωής.
  • Δώσε χώρο στον εαυτό σου να πενθήσει. Ναι, πενθείς και σε ένα friend breakup. Μην το υποτιμάς.
  • Άφησε χώρο για νέες συνδέσεις. Όταν φύγει ο θυμός ή η θλίψη, μπορείς να ανοίξεις την πόρτα για νέους ανθρώπους, χωρίς να προσπαθείς να αντικαταστήσεις κανέναν.

Οι φιλικοί χωρισμοί σπάνια μπαίνουν σε τραγούδια ή ταινίες, αλλά είναι από τις πιο δυνατές εμπειρίες της ζωής. Κι αν πονάνε περισσότερο απ’ τους ερωτικούς, είναι γιατί οι φίλοι είναι οι άνθρωποι που μας κράτησαν όρθιους μετά από κάθε άλλον χωρισμό.

φιλίες
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πώς να επιβιώσεις από ένα awkward πρώτο ραντεβού (χωρίς να εξαφανιστείς)

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
σχέσεις τέλος φιλίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Dictionary.com επέλεξε το «6 7» ως λέξη της χρονιάς και το διαδίκτυο διχάζεται

Το Dictionary.com επέλεξε το «6 7» ως λέξη της χρονιάς και το διαδίκτυο διχάζεται

09.11.2025
Επόμενο
Μυθικές εκτιμήσεις για το Fabergé αυγό του Τσάρου Νικόλαου Β’

Μυθικές εκτιμήσεις για το Fabergé αυγό του Τσάρου Νικόλαου Β’

09.11.2025

Δες επίσης

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα
Life

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

10.11.2025
Πιο κομψό από το μαύρο και λευκό! Navy και καφέ οι συνδυασμοί για να φορέσεις τον χειμώνα
Fashion

Πιο κομψό από το μαύρο και λευκό! Navy και καφέ οι συνδυασμοί για να φορέσεις τον χειμώνα

10.11.2025
Oι άνθρωποι απομακρύνονται από τη φύση σύμφωνα με έρευνα – Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη
Life

Oι άνθρωποι απομακρύνονται από τη φύση σύμφωνα με έρευνα – Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη

09.11.2025
Μυθικές εκτιμήσεις για το Fabergé αυγό του Τσάρου Νικόλαου Β’
Life

Μυθικές εκτιμήσεις για το Fabergé αυγό του Τσάρου Νικόλαου Β’

09.11.2025
Τα 5 ζώδια που δεν σταματούν να φλερτάρουν – Ακόμα κι όταν είναι σε σχέση!
Life

Τα 5 ζώδια που δεν σταματούν να φλερτάρουν – Ακόμα κι όταν είναι σε σχέση!

09.11.2025
Η Dua Lipa μπαίνει στον κόσμο της ομορφιάς με δικό της skincare brand
Beauty

Η Dua Lipa μπαίνει στον κόσμο της ομορφιάς με δικό της skincare brand

09.11.2025
Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου
Beauty

Η Hailey Bieber φέρνει καλοκαίρι στο μανικιούρ μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου

09.11.2025
4 χειμερινά looks που δείχνουν ότι ξέρεις να ντύνεσαι
Fashion

4 χειμερινά looks που δείχνουν ότι ξέρεις να ντύνεσαι

09.11.2025
Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα
Life

Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα

08.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Οι εργαζόμενοι στα media του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν «Ιθάκη»… Ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ για το Κόκκινο και 1,6 εκατ. ευρώ για την «Αυγή»!

Οι εργαζόμενοι στα media του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν «Ιθάκη»… Ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ για το Κόκκινο και 1,6 εκατ. ευρώ για την «Αυγή»!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση νέου κόμματος: Θα κρίνω με ψυχραιμία

Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση νέου κόμματος: Θα κρίνω με ψυχραιμία

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση