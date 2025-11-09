MadWalk Banner
Living 09.11.2025

Μυθικές εκτιμήσεις για το Fabergé αυγό του Τσάρου Νικόλαου Β’

Αναμένεται να πουληθεί στις 2 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, με εκτιμώμενη τιμή που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Winter Egg» του οίκου Fabergé, ένα από τα πιο περίτεχνα αυγά που φιλοτεχνήθηκαν ποτέ για τη ρωσική αυτοκρατορική αυλή, αναμένεται να πουληθεί στις 2 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, με εκτιμώμενη τιμή που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο, που δημιουργήθηκε το 1913 από τη χαρισματική χρυσοχόο Alma Pihl για τον Τσάρο Νικόλαο Β’, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα «Αυγά του Fabergé» που βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Το αριστούργημα αυτό αγοράστηκε από τον Νικόλαο Β΄ ως δώρο προς τη μητέρα του, Αυτοκράτειρα Μαρία Φιοντόροβνα, με αφορμή τον εορτασμό των 300 χρόνων της δυναστείας των Ρομανόφ. Σύμφωνα με την περιγραφή πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει την τεχνική πολυπλοκότητα με τη συμβολική δύναμη της ανάστασης, τοποθετώντας το αυγό όχι απλώς ως σύμβολο του Πάσχα, αλλά ως μεταφορά της συνέχειας και της αναγέννησης της αυτοκρατορικής Ρωσίας.

Η έμπνευση πίσω από το παγωμένο θαύμα

Η Alma Pihl, μόλις 25 ετών τότε, ήταν η μοναδική γυναίκα σχεδιάστρια στο εργαστήριο του Carl Fabergé στην Αγία Πετρούπολη. Εμπνεύστηκε το έργο παρατηρώντας τη θέα από το παράθυρό της, όπου οι πάγοι και οι νιφάδες του χιονιού σχημάτιζαν μοτίβα που, όπως περιέγραφε η ίδια, «έμοιαζαν με έναν κήπο από παγωμένα άνθη». Από αυτή τη φευγαλέα εικόνα γεννήθηκε το «Winter Egg», ένα αυγό από κρύσταλλο, με εσωτερικά χαραγμένα μοτίβα πάγου και εξωτερική διακόσμηση από πλατίνα και διαμάντια. Ολόκληρη η βάση του αυγού αποδίδεται ως κομμάτι πάγου που λιώνει, επίσης σκαλισμένο από καθαρό κρύσταλλο και διακοσμημένο με λεπτομέρειες πλατίνας και διαμαντιών.

Όπως όλα τα αυτοκρατορικά αυγά του Fabergé, έτσι και το «Winter Egg» κρύβει στο εσωτερικό του μια έκπληξη: ένα μικροσκοπικό καλάθι με λαβή, κατασκευασμένο από πλατίνα και στολισμένο με διαμάντια. Μέσα του βρίσκονται λεπτοδουλεμένα άνθη ανεμώνης. Η δεξιοτεχνία αυτή το καθιστά μοναδικό στο είδος του, ένα έργο μικρογλυπτικής που συνδυάζει τη χρυσοχοΐα με την ποίηση της λεπτομέρειας. Το 1913, το αυγό κόστισε στον Τσάρο περίπου 24.000 ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Η αξία του, όμως, δεν περιορίζεται στην οικονομική του διάσταση, είναι η υλική απεικόνιση μιας εποχής που λίγο αργότερα θα καταρρεύσει με την Οκτωβριανή Επανάσταση.

Σύμβολο αυτοκρατορικής πολυτέλειας

Σύμφωνα με τη Margo Oganesian, επικεφαλής του τμήματος ρωσικής τέχνης και Fabergé του Christie’s, η δημοπρασία αποτελεί «ένα σπάνιο προνόμιο, καθώς μόνο έξι αυτοκρατορικά αυγά του Fabergé παραμένουν σε ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο». Όπως ανέφερε, «η πολυπλοκότητα της κατασκευής του και η καθαρότητα των υλικών το καθιστούν ένα από τα ωραιότερα έργα του Fabergé, τόσο τεχνικά όσο και καλλιτεχνικά». Η ίδια πρόσθεσε ότι η επερχόμενη δημοπρασία έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από κορυφαίους συλλέκτες της Ευρώπης και της Ασίας, καθώς και από ιδρύματα που διαθέτουν συλλογές ρωσικής τέχνης. Αν το τελικό τίμημα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, θα πρόκειται για ένα από τα ακριβότερα κοσμήματα που έχουν πωληθεί ποτέ από τον οίκο.

