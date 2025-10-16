Το βιολί του Albert Einstein έπιασε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν υπήρξε παθιασμένος ερασιτέχνης μουσικός - Ξεκίνησε να παίζει βιολί σε ηλικία πέντε ετών και η μουσική τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή

Ένα σπάνιο προσωπικό αντικείμενο του Άλμπερτ Αϊνστάιν, του ανθρώπου που άλλαξε την πορεία της σύγχρονης επιστήμης, κατέγραψε εντυπωσιακή τιμή σε δημοπρασία στη Μεγάλη Βρετανία. Το βιολί Zunterer του 1894, το οποίο θεωρείται το πρώτο μουσικό όργανο που χρησιμοποίησε ο κορυφαίος φυσικός, πωλήθηκε έναντι 990.000 ευρώ από τον οίκο δημοπρασιών Dominic Winter Auctioneers στο South Cerney της Αγγλίας.

Το όργανο κατασκευάστηκε από τον Γερμανό οργανοποιό Άντον Τσουντέρα στο Μόναχο και σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών βρίσκεται σε καλή κατάσταση παρά τη μακρά ιστορία του. Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στοιχείο του βιολιού είναι η χαραγμένη λέξη «Lina», από το «Violina», όπως συνήθιζε να αποκαλεί ο Αϊνστάιν όλα τα βιολιά του με παιγνιώδη τρυφερότητα. Η αρχική εκτίμηση τιμής ανερχόταν στις 350.000 ευρώ, ωστόσο οι προσφορές υπερέβησαν κάθε προσδοκία. Εκπρόσωπος του οίκου Dominic Winter δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται πιθανότατα για τη μεγαλύτερη τιμή που επιτεύχθηκε ποτέ για βιολί που δεν ανήκε σε επαγγελματία σολίστα.

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, πέρα από ιδιοφυΐα της φυσικής, υπήρξε και παθιασμένος ερασιτέχνης μουσικός. Ξεκίνησε να παίζει βιολί σε ηλικία μόλις πέντε ετών και η μουσική τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή. «Έλεγε συχνά ότι αν δεν είχε γίνει επιστήμονας, θα είχε αφιερωθεί στη μουσική», ανέφερε ο δημοπράτης Κρις Όλμπερι. Το συγκεκριμένο βιολί έχει και ιστορική διάσταση, καθώς σύμφωνα με τη συνοδευτική τεκμηρίωση είχε προσφερθεί από τον Αϊνστάιν στον στενό του φίλο και νομπελίστα φυσικό Μαξ φον Λάουε, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη θερινή κατοικία του Αϊνστάιν στο Καπούθ του Βρανδεμβούργου στις 29 Νοεμβρίου 1932. Η πράξη αυτή έγινε λίγο πριν ο μεγάλος επιστήμονας φύγει από τη Γερμανία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της ανόδου του ναζισμού και της έξαρσης του αντισημιτισμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα βιολί του Αϊνστάιν προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον. Το 2018, ένα άλλο βιολί που είχε κατασκευαστεί ειδικά για εκείνον το 1933 από τον Αμερικανό οργανοποιό Όσκαρ Στίγκερ, είχε πωληθεί σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι περίπου 440.000 ευρώ. Η νέα πώληση του βιολιού Zunterer επιβεβαιώνει ότι ο Αϊνστάιν, μια εμβληματική φυσιογνωμία όχι μόνο της επιστήμης αλλά και του πολιτισμού, εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει, ακόμη και μέσα από τα μουσικά του όργανα.

