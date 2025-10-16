Ο Christopher Nolan αποθεώνει τον Dwayne Johnson

Ο Christopher Nolan, ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, πήρε δημόσια θέση υπέρ του Dwayne Johnson, ο οποίος φέτος διεκδικεί για πρώτη φορά στην καριέρα του αναγνώριση σε επίπεδο υποψηφιότητας για Oscar Α΄ Ανδρικού Ρόλου με την ταινία «The Smashing Machine». Σε συνέντευξή του στο podcast «The Director’s Cut», όπου συνομιλούσε με τον σκηνοθέτη της ταινίας Benny Safdie, ο Christopher Nolan χαρακτήρισε την ερμηνεία του Dwayne Johnson «συγκλονιστική» και «σπάνιας συναισθηματικής πυκνότητας».

Ο Christopher Nolan δήλωσε χαρακτηριστικά «Πρόκειται για μία απίστευτη ερμηνεία. Δεν πιστεύω ότι θα δείτε καλύτερη ερμηνεία φέτος ή τα περισσότερα από τα προηγούμενα χρόνια». Στη συνέχεια πρόσθεσε «Το έργο αυτό είναι βαθιά ριζοσπαστικό και είμαι βέβαιος ότι θα κατανοηθεί και θα εκτιμηθεί ολοένα και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου».

Ο Dwayne Johnson υποδύεται τον Mark Kerr, έναν από τους σημαντικότερους αθλητές στην ιστορία του MMA και δύο φορές πρωταθλητή βαρέων βαρών του UFC. Η ταινία «The Smashing Machine» εξερευνά την άνοδο και την πτώση του αθλητή, αποτυπώνοντας τόσο τις εκρηκτικές του μάχες μέσα στο ρινγκ όσο και τον προσωπικό του αγώνα με τον εθισμό και τις ψυχικές του μάχες. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Emily Blunt στον ρόλο της Dawn Staples, συζύγου του Kerr, με την οποία έχει μία οριακή και συχνά αυτοκαταστροφική σχέση. Ο Benny Safdie, ο οποίος έγινε διεθνώς γνωστός για την ταινία «Uncut Gems», υπογράφει τη σκηνοθεσία και τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία.

Παρά την καλλιτεχνική αποδοχή της, η ταινία «The Smashing Machine» δεν κατάφερε να έχει αντίστοιχη εμπορική πορεία, σημειώνοντας άνοιγμα μόλις 5,9 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office, το χαμηλότερο στην κινηματογραφική διαδρομή του Dwayne Johnson. Το ποσό αυτό θεωρήθηκε απογοητευτικό, δεδομένου ότι πρόκειται για παραγωγή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ο ίδιος ο Dwayne Johnson δείχνει να αντιμετωπίζει την πορεία της ταινίας με ωριμότητα και καλλιτεχνική προσήλωση.

Σε δήλωσή του μετά την κυκλοφορία της ταινίας ο Dwayne Johnson ανέφερε «Στον κόσμο του κινηματογράφου δεν μπορείς να ελέγξεις τα εισιτήρια, αλλά αυτό που συνειδητοποιείς είναι ότι μπορείς να ελέγξεις την ερμηνεία σου και τη δέσμευσή σου να εξαφανιστείς μέσα στον ρόλο. Αυτή είναι η δική μου πρόκληση. Ήταν τιμή μου να μεταμορφωθώ για αυτόν τον ρόλο και να συνεργαστώ με τον Benny Safdie. Αυτή η ταινία άλλαξε τη ζωή μου».

Η υποστήριξη του Christopher Nolan προς τον Dwayne Johnson θεωρείται κομβική, καθώς έρχεται σε μια στιγμή όπου η συζήτηση για την υποκριτική του εξέλιξη έχει φουντώσει. Η ερμηνεία του στην ταινία «The Smashing Machine» παρουσιάζεται από πολλούς κριτικούς ως η πιο ώριμη της καριέρας του και φαίνεται πως η φετινή περίοδος των βραβείων αποκτά νέο ενδιαφέρον με την αναπάντεχη δυναμική που αποκτά πλέον ο Dwayne Johnson.

