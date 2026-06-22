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Cinema 22.06.2026

«Heart of the Beast»: Ο Brad Pitt σε μια συγκλονιστική μάχη επιβίωσης που ανεβάζει τον David Ayer στο προσκήνιο

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Το νέο φιλμ του David Ayer με τον Brad Pitt παρουσιάζει έναν βετεράνο στρατιώτη και τον σκύλο του σε μια ακραία ιστορία επιβίωσης μετά από συντριβή αεροσκάφους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Brad Pitt πρωταγωνιστεί στο θρίλερ επιβίωσης «Heart of the Beast» του David Ayer.
  • Ο χαρακτήρας του Pitt, βετεράνος με PTSD, παλεύει για επιβίωση μετά από αεροπορική συντριβή.
  • Η σχέση του με τον σκύλο του αποτελεί τον συναισθηματικό πυρήνα της ταινίας.
  • Η ταινία, γυρισμένη στη Νέα Ζηλανδία, αναμένεται στις αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου.
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Το «Heart of the Beast» φέρνει τον Brad Pitt στο επίκεντρο ενός σκληρού και συναισθηματικά φορτισμένου θρίλερ επιβίωσης, σε σκηνοθεσία του David Ayer, με μια ιστορία που ήδη συζητιέται έντονα μετά τις πρώτες δοκιμαστικές προβολές. Η ταινία της Paramount αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου και έχει αρχίσει να χτίζει φήμη για την ένταση, τη ρεαλιστική της προσέγγιση και τις δυνατές ερμηνείες.

Ο Brad Pitt με κοστούμι σε εκδήλωση, ενόψει των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» στη Νέα Μάκρη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Brad Pitt υποδύεται έναν βετεράνο στρατιώτη που παλεύει με PTSD, έχοντας στο πλευρό του τον πιστό του γερμανικό ποιμενικό. Η σχέση τους αποτελεί τον συναισθηματικό πυρήνα της ιστορίας, η οποία ξεκινά να αλλάζει δραματικά όταν ένα καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια πτήσης οδηγεί στη συντριβή του αεροσκάφους τους σε μια απομονωμένη περιοχή.

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Από εκείνο το σημείο, το «Heart of the Beast» μετατρέπεται σε μια αγωνιώδη μάχη επιβίωσης απέναντι στα στοιχεία της φύσης αλλά και στις εσωτερικές πληγές του πρωταγωνιστή. Η ταινία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική κατάσταση του χαρακτήρα, ενώ η παρουσία του σκύλου λειτουργεί ως σταθερό σημείο ελπίδας μέσα στο χάος.

Brad PItt
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο πλευρό του Brad Pitt βρίσκονται ο βραβευμένος με Όσκαρ J.K. Simmons και η Anna Lambe, ενώ η παραγωγή ενισχύεται από τη φωτογραφική υπογραφή του Mauro Fiore, που προσδίδει έντονη κινηματογραφική ταυτότητα στο φιλμ. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Queenstown της Νέας Ζηλανδίας, αξιοποιώντας το τοπίο για να ενισχύσουν την αίσθηση απομόνωσης και επιβίωσης.

brad_pitt
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το σενάριο του Cameron Alexander και η συμμετοχή του Damien Chazelle στη συμπαραγωγή ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες, με το project να χαρακτηρίζεται ήδη από πολλούς ως μία από τις πιο δυνατές κινηματογραφικές προτάσεις της χρονιάς. Οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λόγο για ένα από τα πιο στιβαρά έργα του David Ayer από την εποχή του «Fury», κάτι που ενισχύει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία.

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Brad Pitt ΤΑΙΝΙΑ
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