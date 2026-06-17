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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Go out 17.06.2026

Βραβευμένες «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» από τις Νύχτες Πρεμιέρας σε Μουσεία του ΠΙΟΠ

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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν το πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»,
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Με μια ματιά
  • Προβολές βραβευμένων ελληνικών ταινιών μικρού μήκους σε μουσεία του ΠΙΟΠ.
  • Οι προβολές γίνονται σε Ιωάννινα, Χίο και Δημητσάνα, με ελεύθερη είσοδο.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που διακρίθηκαν στο 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας.
  • Ανακοινώνονται οι ημερομηνίες, ώρες και οι τίτλοι των ταινιών που θα προβληθούν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

32ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 (ώρα 21:30) στον αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2025 (ώρα 21:00) στο Μουσείο Μαστίχας Χίου και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 (ώρα 21:00) στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (2025).

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Παρακάτω το πρόγραμμα:

Πέμπτη, 18 Ιουνίου & ώρα 21:30 | Μουσείο Αργυροτεχνίας – Ιωάννινα

| Holy Shit   Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας

| Μίτση (Mitch)  Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου

| Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος (Magdalena Hausen: Frozen Time) Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης

| Λουδίας (Ludyas) Σκηνοθεσία: Ακης Πολύζος

Δευτέρα, 6 Ιουλίου & ώρα 21:00 | Μουσείο Μαστίχας Χίου – Χίος

| Holy Shit   Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας

| Να Φοβάσαι τ’ Aστρα του Νοτιά (Beware of the Southern Stars) Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρτέρης

| Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος (Magdalena Hausen: Frozen Time) Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης

| Λουδίας (Ludyas) Σκηνοθεσία: Ακης Πολύζος

Δευτέρα, 27 Ιουλίου & ώρα 21.00 | Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης – Δημητσάνα

| Holy Shit   Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας

| Last Tropics  Σκηνοθεσία: Θανάσης Τρουμπούκης

| Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος (Magdalena Hausen: Frozen Time) Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης

| Λουδίας (Ludyas)  Σκηνοθεσία: Ακης Πολύζος

 

Αναλυτικά οι Ταινίες:

| Holy Shit  

Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας | Διάρκεια: 5′
Η Αθήνα μεταλλάσσεται, γρήγορα και βεβιασμένα, για ν’ απορροφήσει τις ορδές των τουριστών, που την κατακλύζουν. Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και οδηγείται νομοτελειακά σε μεγάλες, βρωμερές εκρήξεις σε κάθε γωνιά της πόλης…και σ’ ολο τον κόσμο!

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ για Animation

| Last Tropics

Σκηνοθεσία: Θανάσης Τρουμπούκης | Διάρκεια: 19′
Καθώς μια θαλάσσια αρρώστια απειλεί το απομονωμένο τους ψαροχώρι, τρεις νέοι ψαράδες καταφεύγουν στο παράνομο ψάρεμα με δυναμίτη.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στον Διευθυντή Φωτογραφίας Κωνσταντίνο Κουκουλιό

| Λουδίας (Ludyas)

Σκηνοθεσία: Ακης Πολύζος | Διάρκεια: 30′
Τα ήρεμα νερά του ποταμού Λουδία διαταράσσονται από έναν απρόσμενο επισκέπτη. Ο μικρός Μηνάς μαγεμένος από τον τοπικό θρύλο, αναζητά εμμονικά το μυστηριώδες πλάσμα που σκορπά τον φόβο και τον τρόμο στην μικρή ταβέρνα.

ΒΡΑΒΕΙΟ GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στον Διευθυντή Φωτογραφίας Γιάννη Γεωργίου

| Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος (Magdalena Hausen: Frozen Time)

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης | Διάρκεια: 24’
Η Γερμανίδα φωτογράφος Μαγδαλένα Χάουζεν διασχίζει την πολιτική ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης στην αποστολή της να αποτυπώσει μια φωτογραφία του ανέμου. Μια πειραματική ταινία για την ταυτότητα και τη μνήμη.

ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΗΝΑ Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής

| Μίτση (Mitch)

Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου | Διάρκεια: 26’
H Μίτση, ένα 13χρονο αγοροκόριτσο έρχεται αντιμέτωπη με ένα τοπικό έθιμο όταν της έρχεται για πρώτη φορά περίοδος. «Για να έχεις τη δύναμη να αντέχεις τον πόνο τώρα που έγινες γυναίκα» της λέει η γιαγιά της. Ίσως το παρεξήγησε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ στη Φήλια Παπαγγελίδη

| Να Φοβάσαι τ’ Aστρα του Νοτιά (Beware of the Southern Stars)

Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρτέρης  | Διάρκεια: 26′
Ο μαστρο-Κώστας, ταξίδεψε για χρόνια στους ατέλειωτους ωκεανούς ως μηχανικός. Έχοντας αποσυρθεί στη στεριά, με τα σημάδια του χρόνου να μεγαλώνουν, ζει ανάμεσα στις αναμνήσεις του παρελθόντος και τα κελαηδίσματα των αγαπημένων του καναρινιών. Με τα μάτια του γεμάτα αλμύρα, περιμένει ξανά τη θάλασσα να τον καλέσει σ’ ένα τελευταίο ταξίδι.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ για Ντοκιμαντέρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΙΟΠ | Μουσείο Αργυροτεχνίας
Ακρόπολη Ιτς Καλέ Κάστρο Ιωαννίνων, 45221, Ιωάννινα
Τ: 26510 64065 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00) | www.piop.gr

ΠΙΟΠ | Μουσείο Μαστίχας Χίου
Πυργί, Θέση Ράχη (Τεπέκι) 821 02, Χίος
Τ: 22710 72212 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00) | www.piop.gr

ΠΙΟΠ | Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
Κεφαλάρι Αϊ-Γιάννη, 220 07 Δημητσάνα
Τ: 27950 31630 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00) | www.piop.gr

Ευχαριστούμε πολύ τους/τις δημιουργούς για την παραχώρηση των ταινιών.

Η προβολή στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με  τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Θεσμών, Εκδηλώσεων και Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών.

CALL GREEK SHORT STORIES 2026 |

Θυμίζουμε ότι η υποβολή συμμετοχών για το Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους του των 32ων Νυχτών Πρεμιέρας έχει ήδη ξεκινήσει. Διαβάστε αναλυτικά εδώ.

#aiff32 #greekshortstories

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026.

 

Για διαρκή ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας συντονιστείτε στα sites των aiff.gr και cinemagazine.gr και στις σελίδες μας στα social mediaFacebook AIFFAIFF InstagramCinemagazine InstagramTiktokTwitter.V

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Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου κινηματογράφος
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