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Beauty 22.06.2026

Τα 5 λάθη που κάνουμε όλες μας στην εφαρμογή του foundation

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Από την υπερβολική ποσότητα και τις λάθος υφές μέχρι την ελλιπή προετοιμασία της επιδερμίδας, μικρές καθημερινές συνήθειες στο μακιγιάζ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η επιλογή ματ υφών foundation μπορεί να τονίσει τις ατέλειες σε ξηρά ή μη λιπαρά δέρματα.
  • Η επιδερμίδα αλλάζει, οπότε η ανανέωση της ρουτίνας και η επιλογή κατάλληλης φόρμουλας είναι απαραίτητη.
  • Η παράλειψη καθαρισμού και ενυδάτωσης πριν την εφαρμογή εμποδίζει την ομοιόμορφη «προσκόλληση» του foundation.
  • Η υπερβολική ποσότητα foundation και η παράλειψη του λαιμού δημιουργούν αφύσικο και «αρτιφισιέλ» αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το foundation υποτίθεται πως είναι το προϊόν που θα σου χαρίσει την τέλεια, λαμπερή επιδερμίδα, λειτουργώντας ως ο απόλυτος σύμμαχος για ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Πόσες φορές όμως έχεις νιώσει ότι, αντί να σε αναδεικνύει, η βάση σου καταλήγει στο τέλος της ημέρας να «κάθεται» στις λεπτές γραμμές, τονίζοντας κάθε ατέλεια και κάνοντάς σε να δείχνεις πιο κουρασμένη από ό,τι είσαι στην πραγματικότητα;

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Συχνά, το πρόβλημα δεν κρύβεται στην ποιότητα του προϊόντος που έχεις στο νεσεσέρ σου, αλλά σε κάποιες μικρές συνήθειες εφαρμογής που, χωρίς να το καταλαβαίνεις, «γερνούν» το look σου. Αποκαλύπτουμε τα συνηθισμένα λάθη που ακυρώνουν τη φρεσκάδα σου και τις απλές διορθωτικές κινήσεις που θα επαναφέρουν τη χαμένη λάμψη και τη νεανική όψη στο πρόσωπό σου.

Η επιμονή στις matte υφές

Τα προϊόντα με εντελώς ματ αποτέλεσμα είναι σχεδιασμένα για να απορροφούν τη λιπαρότητα. Αν όμως η επιδερμίδα σου δεν είναι εξαιρετικά λιπαρή ή αν έχεις ξηρά σημεία, οι ματ φόρμουλες θα «καθίσουν» στους πόρους και τις γραμμές έκφρασης, κάνοντάς τες να φαίνονται πιο έντονες. Προτίμησε μια σύνθεση με σατινέ ή φωτεινό τελείωμα, που αντανακλά το φως και χαρίζει νεανική λάμψη. Αν πάλι λατρεύεις το ματ αποτέλεσμα, φρόντισε να ενυδατώσεις βαθιά το δέρμα σου πριν την εφαρμογή και δοκίμασε την τεχνική του underpainting, δηλαδή το contouring πριν από το foundation, για να δημιουργήσεις βάθος.

makigiaz_pasxa
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Η άρνηση για ανανέωση της ρουτίνας σου

Το δέρμα σου αλλάζει καθώς μεγαλώνεις, γίνεται πιο ξηρό και η τονικότητά του μπορεί να διαφοροποιηθεί. Το foundation που χρησιμοποιούσες πριν από 3 χρόνια μπορεί πλέον να φαίνεται βαρύ, να «σπάει» ή να μην ταιριάζει πια στο χρώμα της επιδερμίδας σου, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει «ξένο» ή θαμπό. Μην διστάσεις να αλλάξεις φόρμουλα ή απόχρωση, επιλέγοντας κάτι πιο ενυδατικό και ανάλαφρο, που θα «λιώσει» ομοιόμορφα πάνω στο πρόσωπό σου.

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Η παράλειψη της προετοιμασίας

Αν δεν προετοιμάσεις το δέρμα σου, το foundation δεν έχει πάνω σε τι να «γαντζωθεί» ομοιόμορφα. Ο καθαρισμός και η σωστή ενυδάτωση είναι τα πιο σημαντικά βήματα. Μια πλούσια ενυδατική κρέμα, καλά δουλεμένη στο δέρμα, θα δημιουργήσει τον κατάλληλο καμβά ώστε το foundation να μην τονίζει ξηρά σημεία. Μην ξεχνάς να αφήνεις τα προϊόντα περιποίησης να απορροφηθούν πλήρως πριν ξεκινήσεις με το χρώμα.

makigiaz_matia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Η ξεχασμένη γραμμή του λαιμού

Το foundation που σταματά απότομα στο σαγόνι δημιουργεί μια σκληρή γραμμή που αμέσως προδίδει το μακιγιάζ σου. Αυτό το «mask effect» κάνει το πρόσωπο να φαίνεται επίπεδο και το χρώμα να μην δείχνει φυσικό. Ένα απλό tip είναι να σβήνεις λίγο προϊόν προς τα κάτω, στο λαιμό, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Έτσι, το look σου θα δείχνει πιο φρέσκο, lifted και αβίαστα φυσικό.

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/sofiatilbury/

Η παγίδα της υπερβολικής ποσότητας

Η τάση να απλώνεις παχύ στρώμα προϊόντος για να καλύψεις κάθε ατέλεια είναι ο νούμερο ένα λόγος που το μακιγιάζ δείχνει «αρτιφισιέλ» και παλιό. Η πολλή ποσότητα θα συγκεντρωθεί οπωσδήποτε γύρω από το στόμα και τα μάτια, δημιουργώντας αντιαισθητικές πτυχώσεις. Η λύση είναι οι λεπτές στρώσεις. Ξεκίνα από το κέντρο του προσώπου με ένα πινέλο, δουλεύοντας το προϊόν προς τα έξω με κυκλικές κινήσεις. Αν χρειάζεσαι παραπάνω κάλυψη, χρησιμοποίησε ένα color-correcting concealer μόνο στα προβληματικά σημεία, αφήνοντας το foundation να προσφέρει μόνο ένα ελαφρύ, ομοιόμορφο τελείωμα.

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