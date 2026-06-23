Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 23.06.2026

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Η επιστροφή της Άντζελας Δημητρίου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ μέσα από ένα ιστορικό act που ένωσε γενιές και έγινε talk of the town
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άντζελα Δημητρίου επέστρεψε στη σκηνή των MAD VMA 2026 με ένα εντυπωσιακό act.
  • Συνεργάστηκε με τη Ρία Ελληνίδου, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Φταίει ο έρωτας».
  • Η εμφάνισή της συμβόλιζε την επιστροφή και τη δύναμη, με total white σύνολο και τη λέξη «Lady».
  • Η συνεργασία ένωσε δύο γενιές, συνδυάζοντας νοσταλγία με σύγχρονη αισθητική.
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Μια από τις πιο δυνατές στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ δεν ήταν απλώς μια συνεργασία, αλλά η μεγάλη επιστροφή της Άντζελας Δημητρίου στη σκηνή μέσα από ένα act που συζητήθηκε όσο λίγα. Η «Lady» του ελληνικού τραγουδιού επέστρεψε στο προσκήνιο με έναν τρόπο που συνδύασε διαχρονική λάμψη, συναίσθημα και απόλυτο σεβασμό από τη νέα γενιά.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Μαζί με τη Ρία Ελληνίδου, η Άντζελα Δημητρίου έδωσε ζωή σε μια στιγμή που το κοινό στο Tae Kwon Do αποθέωσε, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια πραγματική μουσική γιορτή. Η επιστροφή της στη σκηνή μέσα από αυτό το act δεν ήταν απλά ένα performance, αλλά ένα statement επιστροφής και δύναμης.

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Η επιστροφή της Άντζελας Δημητρίου στη σκηνή έγινε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, μέσα από την ερμηνεία του διαχρονικού «Φταίει ο έρωτας» μαζί με τη Ρία Ελληνίδου. Το act αυτό δεν έφερε μόνο νοσταλγία, αλλά και μια φρέσκια καλλιτεχνική προσέγγιση που ανέδειξε τη σύνδεση δύο γενεών. Η εμπειρία και η χαρακτηριστική σκηνική παρουσία της Άντζελας συναντήθηκαν με τη σύγχρονη ενέργεια της Ρίας, δημιουργώντας μια στιγμή που έμοιαζε με πραγματική «επιστροφή στο σήμερα».

mad vma 2026 antzela dimitriou ria ellinidou (2)

Η «Lady» που επέστρεψε για να υπενθυμίσει ποια είναι

Η εμφάνιση της Άντζελας Δημητρίου είχε έντονο συμβολισμό. Με ένα εντυπωσιακό total white σύνολο, κάπα με τη λέξη «Lady» και αξεσουάρ που απογείωσαν το stage presence της, η τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή με τρόπο που δεν πέρασε απαρατήρητος.

Η επιστροφή της μέσα από αυτό το act έδειξε πως παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές παρουσίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με το κοινό να την υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα.

mad vma 2026 antzela dimitriou ria ellinidou (1)

Δίπλα της, η Ρία Ελληνίδου λειτούργησε ως η σύγχρονη γέφυρα που ένωσε το χθες με το σήμερα. Με boho αισθητική και δυναμική σκηνική παρουσία, έδωσε νέα πνοή στο act, κάνοντας την επιστροφή της Άντζελας ακόμα πιο ξεχωριστή. Μαζί, οι δύο ερμηνεύτριες έδειξαν ότι η μουσική δεν έχει περιορισμούς, αλλά συνέχεια και εξέλιξη.

Μια επιστροφή που έγινε στιγμή-ορόσημο

Η επιστροφή της Άντζελας Δημητρίου στη σκηνή μέσα από τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ δεν ήταν απλώς μια ακόμη στιγμή του show, αλλά ένα δυνατό reminder για το γιατί παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με τη χαρακτηριστική της αύρα και τη διαχρονική σκηνική της δύναμη, κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα και να μετατρέψει το act σε πραγματικό highlight της βραδιάς.

Το κοινό στο Tae Kwon Do δεν έμεινε απλός θεατής, αλλά έγινε μέρος μιας στιγμής που ένωσε το παλιό με το νέο, τη νοσταλγία με τη σύγχρονη pop αισθητική. Κάθε της κίνηση στη σκηνή έδειχνε πως η «Lady» δεν επιστρέφει απλώς, επανατοποθετείται δυναμικά στο σήμερα, με σεβασμό στην ιστορία της και βλέμμα στραμμένο στο τώρα.

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Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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