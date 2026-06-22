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Mad Events 22.06.2026

Karaoke MADness by Kotsovolos: Το πιο δυνατό summer party ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη

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Το Karaoke MADness by Kotsovolos ξεκίνησε δυναμικά στη Θεσσαλονίκη με μουσική, δώρα και Mad VMA vibes, χαρίζοντας απίθανες στιγμές στο κοινό
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Karaoke MADness by Kotsovolos ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας κατάστημα σε σκηνή.
  • Το κοινό έγινε πρωταγωνιστής, τραγουδώντας hits και viral τραγούδια σε ένα φεστιβαλικό πάρτι.
  • Κάθε εμφάνιση συμμετείχε σε κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000€.
  • Το event θα συνεχιστεί σε Ηράκλειο και Αθήνα, προσφέροντας μουσική εμπειρία και διασκέδαση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπήκε δυναμικά και η Θεσσαλονίκη έζησε ένα από τα πιο εκρηκτικά events της σεζόν. Το Karaoke MADness by Kotsovolos ένωσε μουσική, διασκέδαση και καλοκαιρινή ενέργεια σε ένα μοναδικό summer party που θύμιζε φεστιβάλ. Η εμπειρία ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με το κοινό να γίνεται πρωταγωνιστής πάνω στη σκηνή. Και το καλύτερο; Αυτό ήταν μόνο η αρχή.

 

Karaoke MADness by Kotsovolos

Στα πλαίσια της ενέργειας τωνMad VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Κωτσόβολος μετέτρεψε το κατάστημα της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη σε ένα ζωντανό stage γεμάτο μουσική, τραγούδι και εκπλήξεις. Παρέες ανέβηκαν στη σκηνή, τραγούδησαν αγαπημένα hits και έζησαν μια karaoke εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται. Η πόλη «χτύπησε» σε ρυθμούς Mad VMA και το κλίμα ήταν απόλυτα καλοκαιρινό.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς έρχεται στο MEGA την 1η Ιουλίου

Αγαπημένοι hosts, creators και performers έδωσαν τον ρυθμό, ενώ το κοινό συμμετείχε ενεργά σε ένα event που έμοιαζε περισσότερο με μεγάλο μουσικό πάρτι παρά με απλή δράση σε κατάστημα. Το Karaoke MADness έφερε στη σκηνή viral τραγούδια, party anthems και Mad VMA classics, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε μικρό show.

Η κορύφωση της εμπειρίας ήρθε με το μεγάλο έπαθλο: κάθε εμφάνιση μπήκε σε κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000€ για ολόκληρη την παρέα, κάνοντας το event ακόμα πιο συναρπαστικό και competitive με τον πιο fun τρόπο.

Η πρώτη στάση στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και ήδη το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες στάσεις σε Ηράκλειο Κρήτης στις 27/06 και Αθήνα στις 04/-07, όπου το Karaoke MADness by Kotsovolos ετοιμάζεται να ανεβάσει ξανά τον πήχη της διασκέδασης.

Το Karaoke MADness by Kotsovolos δεν είναι απλά ένα event. Είναι μια εμπειρία που φέρνει τη μουσική στο κοινό, μετατρέπει το shopping σε φεστιβάλ και δίνει σε κάθε παρέα την ευκαιρία να γίνει πρωταγωνίστρια. Η Θεσσαλονίκη το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο και η συνέχεια αναμένεται ακόμα πιο δυνατή. Το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε και η σκηνή είναι έτοιμη για όλους.

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karaoke Karaoke MADness by Kotsovolos MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Κωτσόβολος
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