Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Όλες οι δηλώσεις από το λαμπερό red carpet!

Με μια ματιά Το κόκκινο χαλί των Mad VMA 2026 συγκέντρωσε Έλληνες καλλιτέχνες και influencers, οι οποίοι μοιράστηκαν σχέδια και προσωπικές στιγμές.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου δήλωσε ευτυχισμένη στην προσωπική της ζωή, ενώ ο Jason Marris προέβλεψε θετικές εξελίξεις.

Η Ανδρομάχη μίλησε για την επιτυχία της, ο Leon of Athens υποσχέθηκε νέες κυκλοφορίες, και η Έλενα Τσαγκρινού εξέφρασε επιθυμία για συνεργασία.

Καλλιτέχνες όπως η Αλεξία Κεφαλά, ο FY, η Ρία Ελληνίδου και η Χριστίνα Μπόμπα αποκάλυψαν καλοκαιρινά σχέδια και επιτυχίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κόκκινο χαλί των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ μετατράπηκε για μία ακόμη χρονιά στο απόλυτο σημείο συνάντησης των μεγαλύτερων ονομάτων της ελληνικής showbiz. Υπό τις ερωτήσεις του Ανδρέα Ζωίτσα και της Αθηνάς Κλήμη, οι καλλιτέχνες και οι influencers πέρασαν μπροστά από τον φακό, αποκαλύπτοντας τα επαγγελματικά τους σχέδια, τα καλοκαιρινά τους όνειρα και τις πιο προσωπικές τους στιγμές. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από την πρώτη στιγμή, με το κοινό να παρακολουθεί με ενθουσιασμό τις εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση και τις δηλώσεις που πρόκειται να συζητηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου αποτέλεσε αναμφίβολα μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της βραδιάς. Φανερά ανανεωμένη και εκπέμποντας μια σπάνια λάμψη, δεν δίστασε να μοιραστεί με το κοινό την ευτυχία που βιώνει στην προσωπική της ζωή, δηλώνοντας πως διανύει μια από τις πιο όμορφες και ισορροπημένες περιόδους της. Παράλληλα, ο Jason Marris έδωσε το δικό του στίγμα στη βραδιά, αναλύοντας με αστρολογικούς όρους την ενέργεια του φετινού καλοκαιριού, υποσχόμενος πως οι επόμενοι μήνες επιφυλάσσουν σημαντικές ανατροπές και θετικές εξελίξεις για όλους, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα.

«Συγχαρητήρια για ακόμη μια χρονιά» – Η Έλενα Τσαγκρινού αποθεώνει τα MAD VMA 2026

Η μουσική κυριάρχησε απόλυτα στις συζητήσεις, με την Ανδρομάχη να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής λόγω της εντυπωσιακής πορείας της φέτος. Με επιτυχίες όπως το «Σούσουρο» και το «Καλέ Ποιος Είναι Αυτός» να έχουν γίνει talk-of-the-town, η ερμηνεύτρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη θερμή αποδοχή του κόσμου. Στο πλευρό της, η Τζένη Κατσίγιαννη μίλησε για το viral trend του «Πες Μου Πως Σε Λένε», αποθεώνοντας τη συνεργασία της με την Ανδρομάχη, η οποία αποδείχθηκε μια από τις πιο επιτυχημένες και άρτιες στιγμές της χρονιάς. Παράλληλα, ο Leon of Athens υποσχέθηκε στους θαυμαστές του νέες, καινοτόμες μουσικές κυκλοφορίες που θα ακούσουμε σύντομα, ενώ η Έλενα Τσαγκρινού αποκάλυψε πως βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τους συναδέλφους της, «προδίδοντας» παράλληλα την έντονη επιθυμία της να συνεργαστεί στο μέλλον με την Dara.

Στο red carpet δεν έλειψαν και οι πιο «ταξιδιάρικες» αποκαλύψεις, με την Αλεξία Κεφαλά και τον FY να αναλύουν τα απαραίτητα αντικείμενα που θα έχουν στις αποσκευές τους για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, μοιραζόμενοι ταυτόχρονα τα σχέδιά τους για χαλάρωση και διασκέδαση. Η Ρία Ελληνίδου έδωσε το στίγμα της καλοκαιρινής της περιοδείας, υποσχόμενη μοναδικές βραδιές σε όλη την Ελλάδα, ενώ η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε με συγκίνηση για τη μεγάλη επιτυχία του «BeWell Festival». Το «παρών» έδωσαν επίσης πρόσωπα που ξεχωρίζουν για το ταλέντο και την αισθητική τους, όπως η Billie Kark, η Μαρίλια Μητρούση, η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη και ο Fipster, προσθέτοντας τη δική τους ξεχωριστή ενέργεια στο event.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την παρουσία της Μαρίνας Σπανού, η οποία μαζί με την ομάδα της απάντησε σε καταιγισμό καλοκαιρινών ερωτήσεων, ενώ ο Φάνης Λαμπρόπουλος φρόντισε να προσφέρει στιγμές άφθονου γέλιου με το μοναδικό του χιούμορ. Η Antigoni ανέβασε το θερμόμετρο στα ύψη με το «Jalla», ενθουσιάζοντας τους παρευρισκόμενους, ενώ η Χρυσιήδα Γκαγκούτη έζησε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά τον ρόλο της συμπαρουσιάστριας στη λαμπερή γιορτή των Mad VMA. Ήταν μια νύχτα όπου η μουσική, η λάμψη και η παρέα των καλλιτεχνών δημιούργησαν ένα κλίμα που σίγουρα θα θυμόμαστε για καιρό.