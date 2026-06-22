Toy Story 5: Το box office «έσπασε» από την πρεμιέρα με ένα εκρηκτικό ξεκίνημα

Το «Toy Story 5» σημειώνει ρεκόρ εισπράξεων για την Pixar, καταγράφοντας το μεγαλύτερο box office άνοιγμα του 2026 παγκοσμίως

Με μια ματιά Το Toy Story 5 σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα της χρονιάς με 312 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η ταινία ξεπέρασε την πρεμιέρα του Toy Story 4, που είχε 120 εκατομμύρια δολάρια το 2019.

Το Toy Story 5 έχει το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του animation, μετά το Incredibles 2.

Το franchise Toy Story έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το franchise της Pixar, Toy Story 5, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του δυναμική, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στο box office και σημειώνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα της χρονιάς.

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά την 1η ταινία της σειράς, το κοινό συνεχίζει να αγκαλιάζει τις περιπέτειες των αγαπημένων παιχνιδιών, οδηγώντας τη νέα παραγωγή σε εμπορική επιτυχία από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβολής.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στούντιο, η ταινία έκανε ντεμπούτο με περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ οι διεθνείς εισπράξεις έφτασαν τα 152 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, το παγκόσμιο άνοιγμα ανήλθε στα 312 εκατομμύρια δολάρια, επίδοση που την τοποθετεί στην κορυφή των κινηματογραφικών κυκλοφοριών για το 2026 μέχρι στιγμής.

Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί μόνο εμπορική επιτυχία, αλλά και νέο ρεκόρ για το ίδιο το franchise, καθώς ξεπερνά την πρεμιέρα του Toy Story 4, που είχε φτάσει τα 120 εκατομμύρια δολάρια το 2019. Παράλληλα, το νέο φιλμ καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του animation, πίσω μόνο από το Incredibles 2.

Με βάση την αρχική πορεία της, δεν θεωρείται απίθανο το «Toy Story 5» να ξεπεράσει συνολικά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ως μία από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς.

Το franchise στο σύνολό του παραμένει από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της animation βιομηχανίας, με τις 4 προηγούμενες ταινίες να έχουν συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθώς και πολυάριθμες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων βραβείων Όσκαρ.

Το Toy Story 5 κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως στις 19 Ιουνίου και ήδη θεωρείται μία από τις πιο δυνατές εμπορικές επιτυχίες της Pixar τα τελευταία χρόνια.