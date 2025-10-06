Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock

Η Taylor Swift θριαμβεύει με το το «Release Party of a Showgirl» με 33 εκατ. Δολάρια εισπράξεις, ενώ το «The Smashing Machine» του Dwayne Johnson έφερε μόλις 6 στα ταμεία

Η Taylor Swift συνεχίζει να αποδεικνύει πως καμία σκηνή, ούτε μουσική, ούτε κινηματογραφική, δεν είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει το φαινόμενο που φέρει το όνομά της. Έχοντας ήδη κατακτήσει τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου με τις sold-out περιοδείες της, η 35χρονη τραγουδίστρια κυριάρχησε και στο box office με το κινηματογραφικό της εγχείρημα «The Official Release Party of a Showgirl», το οποίο απέφερε 33 εκατομμύρια δολάρια μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής.

Προσθέτοντας και τα 13 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, η συνολική εισπρακτική επίδοση αγγίζει τα 46 εκατομμύρια, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα δεδομένου ότι το project ανακοινώθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα του και με ελάχιστη προώθηση εκτός των προσωπικών social media της Taylor Swift.

Ενώ η Taylor Swift θριάμβευε, η άλλη μεγάλη πρεμιέρα του Σαββατοκύριακου γνώριζε μια εντελώς διαφορετική τύχη. Η δραματική ταινία «The Smashing Machine» του Dwayne Johnson σημείωσε μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια σε 3.345 αίθουσες, πολύ κάτω από τις προβλέψεις των 8–15 εκατομμυρίων και καταγράφοντας το χαμηλότερο άνοιγμα της καριέρας του.

Οι υπόλοιπες θέσεις του box office

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η νέα ταινία του Leonardo DiCaprio, «One Battle After Another», με 10,3 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση 53% από το ντεμπούτο της. Η ταινία έχει ήδη συγκεντρώσει 41 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 101,7 εκατομμύρια παγκοσμίως, καθιστώντας την πιο επιτυχημένη κινηματογραφικά δουλειά του σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson, ξεπερνώντας το «There Will Be Blood». Ωστόσο, με κόστος παραγωγής πάνω από 130 εκατομμύρια, η ταινία θα χρειαστεί περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για να ισοφαρίσει.

Στο arthouse πεδίο, το «Anemone» του Daniel Day-Lewis και του γιου του Ronan Day-Lewis συγκέντρωσε μόλις 700.000 δολάρια, ενώ η επανακυκλοφορία του «Avatar: The Way of Water» από τη Disney πρόσθεσε ακόμη 10 εκατομμύρια στο παγκόσμιο ταμείο, προετοιμάζοντας το κοινό για το επερχόμενο «Avatar: Fire and Ash» του James Cameron.

