Η Taylor Swift «έσπασε» το ρεκόρ αναμεταδόσεων στο Spotify

Η Taylor Swift συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο της ως ένα από τα πιο ισχυρά φαινόμενα της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Λιγότερο από μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός κατέρριψε, για ακόμη μία φορά, το δικό της ρεκόρ στο Spotify. Το τραγούδι της «The Fate of Ophelia» σημείωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ακροάσεων σε μία μόνο ημέρα στην ιστορία της πλατφόρμας.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε επίσης στην ίδια, με το «Fortnight», το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2024 και είχε συγκεντρώσει πάνω από 25 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις 24 ώρες. Εκείνη τη στιγμή, η Taylor Swift είχε ξεπεράσει την Adele, της οποίας το «Easy on Me» είχε φτάσει σχεδόν τα 20 εκατομμύρια streams τον Οκτώβριο του 2021. Αν το «The Fate of Ophelia» συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το «Flowers» της Miley Cyrus, που εξακολουθεί να κρατά τον τίτλο του πιο πολυακουσμένου τραγουδιού σε μία εβδομάδα.

Νέα εποχή, νέα ρεκόρ

Η επιτυχία της Taylor Swift δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα τραγούδι. Το ίδιο το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» ανακηρύχθηκε μέσα σε λιγότερες από 12 ώρες ως το πιο πολυακουσμένο άλμπουμ του 2025 στο Spotify. Επιπλέον, η πλατφόρμα είχε ήδη ανακοινώσει πως το «Showgirl» είχε καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ προαποθηκεύσεων, ξεπερνώντας τα πέντε εκατομμύρια pre-saves πριν από την κυκλοφορία του.

Το προηγούμενο άλμπουμ της, «The Tortured Poets Department», είχε αναδειχθεί ως το πιο πολυακουσμένο του 2025, αφήνοντας πίσω το «Hit Me Hard and Soft» της Billie Eilish και το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter. Πριν από την κυκλοφορία του «The Fate of Ophelia», η Taylor Swift κατείχε ήδη επτά από τα δέκα πιο πολυακουσμένα τραγούδια σε μία ημέρα, όλα προερχόμενα από τα άλμπουμ «The Tortured Poets Department» και «Midnights».

Το φαινόμενο «Showgirl»

Το «The Life of a Showgirl» έκανε την πρεμιέρα του το βράδυ της Πέμπτης, αποκαλύπτοντας ένα σύνολο δώδεκα κομματιών που η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο. Την ίδια ημέρα, η Taylor Swift εγκαινίασε το «The Official Release Party of a Showgirl», μια πρωτότυπη κινηματογραφική εμπειρία σε αίθουσες των ΗΠΑ, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το μουσικό βίντεο του «The Fate of Ophelia» μαζί με υλικό από τα παρασκήνια. «Αυτό το άλμπουμ είναι μια ωδή στη γυναίκα που επιμένει να λάμπει, ακόμα κι όταν τα φώτα σβήνουν», δήλωσε η Taylor Swift, ευχαριστώντας το κοινό της για την αφοσίωση και την υποστήριξή του.

