Robbie Williams: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη – Ο λόγος

Ακυρώθηκε η συναυλία του Robbie Williams στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, μετά από έντονες αντιδράσεις στα social media, με αφορμή καταγγελίες που χαρακτήριζαν τον καλλιτέχνη «υποστηρικτή του Ισραήλ».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Hurriyet», η διοργανώτρια εταιρεία ανέφερε ότι η ακύρωση έγινε λόγω των αντιδράσεων του κοινού και των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια των θεατών. Ο Robbie Williams ανακοίνωσε ότι οι αρχές της πόλης ακύρωσαν την επικείμενη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη για λόγους δημόσιας ασφάλειας, αφού τουρκικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έκαναν εκστρατεία για τη ματαίωσή της και διαμαρτυρήθηκαν για την εμφάνισή του.

Διάβασε επίσης: Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο: Ξεσήκωσε το κοινό κάτω από τη βροχή

Να σημειώσουμε ότι η συναυλία της 7ης Οκτωβρίου είχε προγραμματισθεί κατά τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ, η οποία οδήγησε στη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Τουρκικοί λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φιλοπαλαιστινιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούσαν να ματαιωθεί η συναυλία κατηγορώντας τον τραγουδιστή ότι είναι «σιωνιστής».

Ο 51χρονος τραγουδιστής αντιμετώπιζε επικρίσεις στην Τουρκία για την εβραϊκή κληρονομιά της οικογένειάς του και για τη συναυλία που είχε δώσει το 2015 στο Ισραήλ, η οποία είχε προκαλέσει επικρίσεις από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις. Η εταιρεία εισιτηρίων Bubilet ανακοίνωσε ότι ματαίωσε τη συναυλία έπειτα από αίτημα που διατυπώθηκε από το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Το Σάββατο ο Robbie Williams έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι η ασφάλεια των θαυμαστών του «έρχεται πρώτη», προσθέτοντας ότι λυπάται βαθιά για την ακύρωση της συναυλίας, για την οποία είπε πως ήταν «πέρα από τον έλεγχό μας».

Διάβασε επίσης: 10 πράγματα που μάθαμε από τα lyrics του Robbie Williams για τη ζωή, τον έρωτα και τα μπαρ της Αγγλίας