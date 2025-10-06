Videoclips 06.10.2025

VIDEOCLIP: Γιώργος Σαμπάνης – Προς Tο Παρόν

Mad.gr

Ο Γιώργος Σαμπάνης συνεχίζει τη συναρπαστική μουσική διαδρομή του με το τραγούδι «Προς Το Παρόν», που έχει ήδη αγαπηθεί μέσα από τις συναυλίες του.

Μουσική: Γιώργος Σαμπάνης

Στίχοι: Ελένη Γιαννατσούλια

Music produced and arranged by Soumka

Keyboards & Piano: Soumka

Κιθαρες: Χρήστος Αβδελας

Φωνητικά: Krida

Recorded and mixed  at C&C and Painkiller studios By Soumka

Script: Alex Konstantinidis, Dimitris Ganios, Anastasia Panopoulou

Directed by Alex Konstantinidis & Dimitris Ganios

Camera Operator: Alex Theodorou

1st AC: Kiriakis Liopetas

Gaffer: Vaggelis Koumouris

Execution of production: Elias Karatzogiannis

Editng & Dop: Alex Kayne

CGI & VFX: Alex Konstantinidis

Styling: Dennis Kolpodinos

Make-Up & Hair : Vasilis Bouloubasis

Cast: Periklis Petrakis , Dimitris Tsokos , Marietta Galanomati , Dionisis Karabelas.

Special Thanks to: Neverland Escape Rooms

 

Supervisor: Mike Papanikolaou

Production House: The Mad Lions

