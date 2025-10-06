Beauty 06.10.2025

Rum raisin nails: Το trend που δεν μπορείς να αγνοήσεις φέτος

Το rum raisin είναι η απόχρωση που θα πρωταγωνιστήσει στα μανικιούρ της σεζόν, φέρνοντας cozy vibes και high-fashion αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την έλευση του φθινοπώρου, οι σκούρες και ζεστές αποχρώσεις του μωβ και του μπεζ γίνονται οι νέες αγαπημένες μας επιλογές για το μανικιούρ, το μακιγιάζ και τη ντουλάπα. Στα νύχια, η τάση είναι η πιο εύκολη για να υιοθετηθεί, αφού χρειάζεται μόνο ένα εντυπωσιακό βερνίκι και λίγη έμπνευση. Ανάμεσα σε όλες τις cozy και κομψές επιλογές, η φετινή σεζόν επιτάσσει μία απόχρωση που ξεχωρίζει, τα rum raisin nails.

Το rum raisin είναι μια βαθυκόκκινη μωβ απόχρωση με ελαφρώς γκριζωπή διάθεση, θυμίζοντας το χρώμα των σταφιδιών ή της κανέλας. Ανάλογα με την επιλογή της ακριβούς απόχρωσης, τα νύχια μπορούν να δείχνουν πιο μωβ, πιο γκρι ή πιο καφέ, όμως η ουσία είναι η ένταση και η δυναμική του τόνου. Η συγκεκριμένη απόχρωση συνδυάζει κομψότητα, μυστήριο και μια αίσθηση ζεστασιάς, ιδανική για τις πιο κρύες μέρες της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Shine On: Ο απόλυτος οδηγός για φυσικά γυαλιστερά νύχια

Η τάση ταιριάζει με κάθε στιλ. Μπορεί να δώσει grunge αισθητική αλλά και κομψή, μυστικιστική εμφάνιση. Η εφαρμογή της σε μακριά, αιχμηρά σχήματα νυχιών δίνει μια αίσθηση high-fashion, ενώ σε πιο κοντά και τετράγωνα νύχια η απόχρωση δείχνει sleek και κομψή. Το χρώμα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, καθώς κολακεύει πολλές αποχρώσεις δέρματος και μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε διαφανή, layerable στρώματα για glossy αποτέλεσμα, είτε να χτιστεί σε πλούσια, βαθυκόκκινη απόχρωση.

Το rum raisin είναι η απόχρωση που θα πρωταγωνιστεί αυτή τη σεζόν στα μανικιούρ, φέρνοντας μια δόση φθινοπωρινής ζεστασιάς και μοντέρνου ρομαντισμού στα άκρα.

Προϊόντα για να δοκιμάσεις την τάση

Seventeen/ Studio Rapid Dry Longlasting Color 207

nail_trends

Essie/ 953 Odd Squad

nail_trends

OPI Nail Lacquer/ Metallic Mega Mix

nail_trends

Mon Reve/ Nail Color 26

nail_trends

Διάβασε επίσης: Dark academia μανικιούρ: Τα πιο μυστήρια nail arts για το φθινόπωρο

μανικιούρ νύχια
