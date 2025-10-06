Celeb News 06.10.2025

Jennifer Lopez: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες (video)

Jennifer Lopez
Η διάσημη σταρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη σε πρόσφατη συνέντευξη, μιλώντας για μια πολύ προσωπική στιγμή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Jennifer Lopez άνοιξε την καρδιά της σε πρόσφατη συνέντευξη, μιλώντας με συγκίνηση για μία από τις πιο προσωπικές και δυνατές στιγμές της καριέρας της: την εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl το 2020, πλάι στο τότε 11χρονο παιδί της, Emme.

Κατά τη διάρκεια της θρυλικής αυτής εμφάνισης, η Emme ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη μητέρα της και τραγούδησαν το δυναμικό «Let’s Get Loud», με ένα συγκλονιστικό φινάλε που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού στο παγκόσμιο κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Jennifer Lopez: Η απρόσμενη εξομολόγηση για το διαζύγιο από τον Ben Affleck

Η Jennifer Lopez, σε συνέντευξή της στην εκπομπή CBS Mornings, χαρακτήρισε τη στιγμή αυτή ως μία από τις σημαντικότερες της ζωής της:

«Το να τραγουδώ αυτό το τραγούδι με το παιδί μου εκεί δίπλα μου και να το ακούω να μου το “φωνάζει” πίσω – cause I’m going to live my life! – ήταν μια από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου. Απλώς να το βλέπω εκεί πάνω, τόσο χαρούμενο, τόσο αυθεντικό, να είναι απλά ο εαυτός του… ήταν κάτι πραγματικά όμορφο».

Jennifer Lopez
https://www.instagram.com/jlo/

Η στιγμή αυτή δεν ήταν μόνο οικογενειακά συγκινητική, αλλά και πολιτικά φορτισμένη. Η σκηνοθεσία του show περιλάμβανε παιδιά μέσα σε φωτιζόμενα «κλουβιά», μια σαφής αναφορά στην κρίση των μεταναστών και τις πολιτικές διακρίσεις στις ΗΠΑ. Ανάμεσά τους και η Emme, η οποία, όπως έχει αποκαλύψει η Jennifer Lopez στο ντοκιμαντέρ Halftime, όχι μόνο δεν ένιωσε φόβο, αλλά ένιωσε προστατευμένη κοντά στη μητέρα της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πειράζει, είμαι ασφαλής γιατί είσαι εσύ εδώ».

Το κοινό χειροκρότησε θερμά, ενώ η στιγμή εκείνη χαρακτηρίστηκε από πολλά διεθνή μέσα ως «ιστορική», τόσο για την καλλιτεχνική της δύναμη όσο και για το κοινωνικό της μήνυμα.

Η Jennifer Lopez, που δεν διστάζει να εκφράσει την αγάπη και την περηφάνια της για το παιδί της δημόσια, απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η μουσική και η οικογένεια μπορούν να ενωθούν σε μια σκηνή και να στείλουν παγκόσμια μηνύματα.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez σπάει τη σιωπή της για την Evita που έπαιξε η Madonna

Jennifer Lopez ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Rum raisin nails: Το trend που δεν μπορείς να αγνοήσεις φέτος

06.10.2025
Επόμενο

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

06.10.2025

Δες επίσης

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη
Celeb News

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη

06.10.2025
Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της
Celeb News

Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της

06.10.2025
Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αναφορά στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα που τραγουδούσε

06.10.2025
H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli
Celeb News

H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli

06.10.2025