TV 06.10.2025

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ
Οι πληροφορίες που έγιναν γνωστές για την σχέση παρουσιάστριας-καναλιού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Έντονο παρασκήνιο φαίνεται πως υπήρχε πίσω από το πρόωρο φινάλε της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, «Power Talk».

Συγκεκριμέμα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day, ήδη από το τέλος της πρώτης εβδομάδας προβολής, όταν τα νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε απογοητευτικά επίπεδα, η παρουσιάστρια είχε θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του καναλιού.

Διάβασε επίσης: Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

Οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν δεν απέδωσαν και δύο μόλις ημέρες πριν από την οριστική διακοπή, τα ποσοστά τηλεθέασης δεν ξεπέρασαν το 1,9%, γεγονός που δεν μπορούσε να στηρίξει την παραμονή της εκπομπής στο πρόγραμμα. Ακολούθησε σύσκεψη με τα στελέχη του σταθμού, όπου όλοι ανέμεναν τη συμφωνία της ίδιας για να δοθεί το τελικό ΟΚ.


Μάλιστα, ο ΣΚΑΪ εξέφρασε την πρόθεση να απορροφήσει άτομα από την ομάδα της εκπομπής σε άλλες παραγωγές του σταθμού, δείχνοντας πως το «διαζύγιο» επήλθε σε καλό κλίμα.

Διάβασε επίσης: STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.​​

Power Talk ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΣΚΑΪ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Jennifer Lopez: Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες (video)

06.10.2025
Επόμενο

Denim, διαφάνειες και μαραμένα άνθη στη συλλογή SS26 του Maison Margiela

06.10.2025

Δες επίσης

Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση
TV

Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

06.10.2025
Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1

04.10.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha

03.10.2025
Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε
TV

Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε

03.10.2025