Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

Οι πληροφορίες που έγιναν γνωστές για την σχέση παρουσιάστριας-καναλιού

Έντονο παρασκήνιο φαίνεται πως υπήρχε πίσω από το πρόωρο φινάλε της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, «Power Talk».

Συγκεκριμέμα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day, ήδη από το τέλος της πρώτης εβδομάδας προβολής, όταν τα νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε απογοητευτικά επίπεδα, η παρουσιάστρια είχε θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του καναλιού.

Διάβασε επίσης: Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

Οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν δεν απέδωσαν και δύο μόλις ημέρες πριν από την οριστική διακοπή, τα ποσοστά τηλεθέασης δεν ξεπέρασαν το 1,9%, γεγονός που δεν μπορούσε να στηρίξει την παραμονή της εκπομπής στο πρόγραμμα. Ακολούθησε σύσκεψη με τα στελέχη του σταθμού, όπου όλοι ανέμεναν τη συμφωνία της ίδιας για να δοθεί το τελικό ΟΚ.





Μάλιστα, ο ΣΚΑΪ εξέφρασε την πρόθεση να απορροφήσει άτομα από την ομάδα της εκπομπής σε άλλες παραγωγές του σταθμού, δείχνοντας πως το «διαζύγιο» επήλθε σε καλό κλίμα.

Διάβασε επίσης: STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας